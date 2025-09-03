الأرز المتبقي .. متى يصبح سببًا للتسمم الغذائي؟

الارز غير المطهو غالبًا ما يحتوي على بكتريا تُسمى Bacillus cereus، وهي قادرة على تكوين جراثيم (Spores) تتحمل درجات الحرارة العالية ولا تموت بالطبخ، بل إن الحرارة المرتفعة قد تُحفّز هذه الجراثيم لتنشط من جديد.

وعندما يُترك الأرز المطهو في درجة حرارة الغرفة لعدة ساعات، تبدأ هذه الجراثيم في النمو وإنتاج سموم مقاومة للحرارة، مما يعني أن إعادة تسخين الأرز لاحقًا لن يجعله آمنًا للأكل.

كيف تتجنب التسمم الغذائي عند إعادة تسخين الأرز؟

-من الأفضل تناول الأرز مباشرةً بعد الطهي أو وضعه سريعًا في الثلاجة عند درجة حرارة لا تتجاوز 4 مئوية.

-حتى عند تبريده بشكل صحيح، يظل الأرز صالحًا للأكل لعدة أيام فقط (بحد أقصى 4 أيام).

-تجنب ترك الطعام في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين، وإذا كانت درجة الحرارة أعلى من 32 مئوية، فيجب ألا تتجاوز المدة ساعة واحدة.

ماذا تفعل إذا أصابك المرض بعد تناول أرز متبقٍ؟

إذا شعرت بالمرض بعد تناول الأرز المتبقي، فقد تعاني من أعراض في المعدة مثل: الغثيان أو الاسهال لمدة يوم أو يومين، ويُنصح بـ:

-الحفاظ على الترطيب من خلال شرب المياه أو مشروبات علاج الجفاف، مع تناولها ببطء، وبعد تحسن الشهية، يمكن البدء بتناول الأطعمة الخفيفة مثل الحساء.

انتبه المضادات الحيوية لا تفيد في حالات التسمم الغذائي الناتج عن Bacillus cereus، لأن الأعراض تحدث بسبب السموم التي تفرزها البكتيريا، وليس بسبب البكتيريا نفسها.

عادةً ما تختفي الأعراض بمجرد أن يتخلص الجسم من السموم عن طريق القيء أو الإسهال.

المصدر ديلى ميرور