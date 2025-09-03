قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تجدد دعمها لوحدة سوريا وتدين الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها
وزير الخارجية: نؤكد دعم مصر لوحدة اليمن واستقراره
تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني الجديد للأهلي
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
الأقصر تبكي رحيل نجل الساحة الجيلانية الأصغر في مشهد حزين
الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات
إيجيبت جولد | إنشاء أول مدرسة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر
تذكيرا بمعاناة أطفال غزة .. الإغاثة الإسلامية تنظم فعالية أمام البرلمان الألماني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الأرز المتبقي.. متى يصبح سببًا للتسمم الغذائي؟

الأرز المتبقي .. متى يصبح سببًا للتسمم الغذائي؟
الأرز المتبقي .. متى يصبح سببًا للتسمم الغذائي؟
رنا عصمت

الارز غير المطهو غالبًا ما يحتوي على بكتريا تُسمى Bacillus cereus، وهي قادرة على تكوين جراثيم (Spores) تتحمل درجات الحرارة العالية ولا تموت بالطبخ، بل إن الحرارة المرتفعة قد تُحفّز هذه الجراثيم لتنشط من جديد.

وعندما يُترك الأرز المطهو في درجة حرارة الغرفة لعدة ساعات، تبدأ هذه الجراثيم في النمو وإنتاج سموم مقاومة للحرارة، مما يعني أن إعادة تسخين الأرز لاحقًا لن يجعله آمنًا للأكل.

كيف تتجنب التسمم الغذائي عند إعادة تسخين الأرز؟

-من الأفضل تناول الأرز مباشرةً بعد الطهي أو وضعه سريعًا في الثلاجة عند درجة حرارة لا تتجاوز 4 مئوية.

-حتى عند تبريده بشكل صحيح، يظل الأرز صالحًا للأكل لعدة أيام فقط (بحد أقصى 4 أيام).

-تجنب ترك الطعام في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين، وإذا كانت درجة الحرارة أعلى من 32 مئوية، فيجب ألا تتجاوز المدة ساعة واحدة.

ماذا تفعل إذا أصابك المرض بعد تناول أرز متبقٍ؟

إذا شعرت بالمرض بعد تناول الأرز المتبقي، فقد تعاني من أعراض في المعدة مثل: الغثيان أو الاسهال لمدة يوم أو يومين، ويُنصح بـ:

-الحفاظ على الترطيب من خلال شرب المياه أو مشروبات علاج الجفاف، مع تناولها ببطء، وبعد تحسن الشهية، يمكن البدء بتناول الأطعمة الخفيفة مثل الحساء.

انتبه المضادات الحيوية لا تفيد في حالات التسمم الغذائي الناتج عن Bacillus cereus، لأن الأعراض تحدث بسبب السموم التي تفرزها البكتيريا، وليس بسبب البكتيريا نفسها.

عادةً ما تختفي الأعراض بمجرد أن يتخلص الجسم من السموم عن طريق القيء أو الإسهال.

المصدر ديلى ميرور

الأرز المتبقي متى يصبح سببًا للتسمم الغذائي الارز المتبقى الأرز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

مروان عطية

محمد صلاح: علامة استفهام حول انضمام مروان عطية للمنتخب.. وحسام حسن بيجهزه للأهلي

صورة المجني عليه

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

جثة

اعتدى على جثمانها.. القبض على قاتل مسنة في عين شمس لسرقتها

ترشيحاتنا

السكر

استخدم هذا الزيت لعلاج السكر ومقاومة الأنسولين

السهر

3 مخاطر غير متوقعة لـ السهر على الصحة

لانشون

قبل المدارس.. طريقة تحضير لانشون فراخ

بالصور

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى
شذى
شذى

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟

مش بس الفول واللحمة.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالنقرس

النقرس
النقرس
النقرس

فيديو

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المتهم

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد