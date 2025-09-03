غرفة الدواء: نستهلك 4 مليارات وحدة دواء سنويا.. وقادرون على إنتاج 8 مليارات

أكد الدكتور جمال الليثي رئيس غرفة صناعة الدواء، أنه يتم استهلاك 4 مليارات وحدة دواء في السنة داخل مصر.

وقال الليثي في حواره ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة "دي إم سي"، : " لدينا طاقات إنتاجية تكفي لإنتاج 8 مليارات وحدة دواء في العام ".

وتابع: "قطاع الدواء مستقر ومتماسك وبه نمو ولدينا 180 مصنعا بها أكثر من ألف خط إنتاج ".

وأكمل جمال الليثي: " يمكن إنتاج أي شكل صيدلي سواء كان أقراصا او شرابا أو مرهما أو أمبولات ".

وتابع الليثي: "لدينا اكتفاء ذاتي من الدواء بنسبة 91.5 % ، وباقي الادوية المستوردة هي أدوية أورام ومناعة ".

