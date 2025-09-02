من 3 لـ6 شهور.. شعبة الأدوية: المخزون الإستراتيجي من الدواء في مصر آمن

أكد الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن الدواء سلعة استراتيجية وأساسية وهي امن قومي .



وقال علي عوف في مداخلة هاتفية على قناة " الحدث اليوم"، :" الدواء صناعة لها تكلفة يدخل فيها تكاليف الانتاج ورواتب العمال وروسم خدمات هيئة الدواء ".

وأكمل علي عوف:"المخزون الاستراتيجي من الدواء في مصر آمن من 3 لـ 6 شهور للأدوية المحلية ".

ولفت علي عوف :" المواد الخام للادوية متوفرة من 6 شهور ولمدة عام ".



وتباع علي عوف :" بدأت تظهر مشكلة في الأدوية المستوردة التي لا يوجد لها بدائل وبدات تختفي من الأسواق"، مضيفا:" نقوم بتغطية 92 % من احتياجتنا من الدواء ".



وأكمل علي عوف :" ادوية الاورام تبدأ أسعار الجرعات فيها من 25 ألف جنيه لـ 100 ألف جنيه للجرعة ".