ضبط مصنع ينتج أدوية بيطرية مغشوشة بالمنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مصنع "بدون ترخيص" بالمنوفية لإنتاج أدوية وعقاقير بيطرية مجهولة المصدر.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية قيام مالك مصنع "بدون ترخيص" - كائن بمدينة السادات بالمنوفية، بإنتاج أدوية وعقاقير بيطرية لعلاج الماشية والدواجن، باستخدام مواد خام مجهولة المصدر وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المصنع وضبط مالكه وبحوزته "8 أطنان مواد خام مجهولة المصدر تستخدم فى تصنيع الأدوية البيطرية "بدون ترخيص" – 35811 عبوة و500 كيلو جرام منتج نهائى لأدوية وعقاقير بيطرية غير مطابقة للمواصفات وبدون تسجيل - خط إنتاج كامل".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.