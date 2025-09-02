مستشار الرئيس للصحة يحذر من خطورة تناول أي أدوية دون إشراف طبي.. تفاصيل

قال محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن الفيروسات التنفسية لها نفس أعراض متحور كورونا، متابعا: “الأعراض تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة وآلام في الجسم والعضلات والرشح”.

وحذر تاج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى، من خطورة تناول أي أدوية دون أشراف طبي، مشددا على أن الفيروسات التنفسية لا تحتاج إلى تناول المضادات الحيوية ولكن هناك حالات تطلب ذلك ويجب أن يكون تحت إشراف طبي.

وفيما يخص موسم بداية الدراسة، نصح أولياء الأمور بعدم تعرض الأطفال درجة حرارة مختلفة على الفور، وإذا كان الطفل مصابا بنزلة برد يجب أن يظل في المنزل حتى يتعافى.

ونصح المواطنين بضرورة الحصول على لقاح الإنفلونزا خاصة لصغار وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ومرضى السرطان ونقص المناعة.