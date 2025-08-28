قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس
مريت بمحنة صعبة.. أنغام تبكي في رسالة صوتية بعد تعرضها لوعكة صحية
دعاكم كان هو الدواء.. أنغام توجه رسالة مؤثرة لجمهورها بعد أزمتها الصحية
نجاة 4 أشخاص بأعجوبة بعد انقلاب ملاكي في ترعة بسوهاج.. صور
تحرك قافلة المساعدات الإنسانية الخامسة والعشرين من مصر إلى قطاع غزة
أنغام: كنت بدعي ربنا إني أكمل مع ولادي.. ومشتاقة أشوف جمهوري على المسرح
مكتب نتنياهو ينفي خبر تسليم جبل دوف.. ويصفه بـ"الزائف"
هل ترث المطلقة من زوجها السابق؟.. الإفتاء: في حالة واحدة
إيران تسمح بعودة مفتشي الوكالة الدولية لمراقبة وقود بوشهر وسط ضمانات أمنية مشددة
ماليزيا: استهداف مستشفى ناصر في غزة جريمة حرب وإمعان في استهداف الصحافة
مركز المناخ: أمواج بارتفاع 4 أمتار وراء مأساة أبو تلات وغرق أسرة كاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الصحة: التكييف والمراوح تضعف المناعة وتزيد فرص الإصابة بالفيروسات التنفسية

أرشفية
أرشفية
منار عبد العظيم

حذر الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، من أن الاستخدام المفرط لأجهزة التكييف والمراوح خلال فترات التقلبات الجوية قد يؤدي إلى ضعف المناعة، وبالتالي يزيد من خطر الإصابة بالفيروسات التنفسية، والتي تنتشر بكثافة خلال أشهر أغسطس وحتى مارس.

وأوضح عبد الغفار، خلال برنامج مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، أن التعرض الطويل للتكييف، خاصة في الأماكن المغلقة، يتسبب في جفاف الأغشية المخاطية في الأنف والحلق، مما يُضعف الدفاعات الطبيعية للجسم ضد الفيروسات، مشيرًا إلى أن الفرق الكبير بين درجات الحرارة داخل الغرف المكيّفة وخارجها يجهد الجسم ويقلل من قدرته على التكيف السريع مع التغيرات الجوية.

الصحة تحذر من فصل الخريف: تقلبات مفاجئة وعودة المدارس ترفع معدلات العدوى

وأضاف أن الفترة من أغسطس إلى مارس من كل عام تُعد ذروة الإصابات التنفسية بسبب الانتقال التدريجي من الصيف إلى الخريف ثم الشتاء، إلى جانب عوامل مثل العودة إلى المدارس، وزيادة الاختلاط بين المواطنين.

نصائح لتقوية المناعة: ترطيب كافٍ وتجنب المضادات الحيوية دون داع

كما شدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة على ضرورة الحفاظ على ترطيب الجسم بشرب المياه بانتظام، وتجنب الإفراط في استخدام المضادات الحيوية دون استشارة طبية، لأن ذلك يُضعف المناعة على المدى الطويل ويزيد من مقاومة الجسم للعلاجات.

وختم عبد الغفار بالتأكيد على أهمية التهوية الجيدة، وضبط درجات حرارة التكييف لتكون قريبة من الحرارة الطبيعية خارج الغرفة، تجنبًا للصدمة الحرارية أو الإرهاق المناعي.

الدكتور حسام عبد الغفار وزارة الصحة ضعف المناعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل إجراء الجراحة للطفلة

أجرم بحق صغيرة.. الأطباء تحقق مع استشاري سمنة بعد عملية تدبيس

المتعة الحرام

وكر للرذيلة تحت لافتة نادي صحي.. القصة الكاملة لسقوط إمبراطورية المتعة الحرام في قلب الإسكندرية

عروس حلوان

لبست الكفن وتركت الفستان.. إسراء كرم عروس حلوان رحلت بـ حقنة قبل زفافها بأيام

صورة ارشيفية

بعد تحذير الأرصاد.. إغلاق شواطئ القطاع الغربي بالإسكندرية غدًا

حالة الطقس غداً الخميس

أغسطس بيودع.. حالة الطقس غدا الخميس

بيراميدز

أزمة الحكم الإسباني تتطور.. بيراميدز يدرس الانسحاب أمام الأهلي

الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي

"الناس فاهمة غلط".. خبير تربوي يصحح 6 مفاهيم مغلوطة عن البكالوريا المصرية

عروس حلوان

قرار عاجل بشأن صاحب مركز تجميل تسبب في وفاة عروس حلوان

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو|رئيس الوزراء: إضافة مادة الذكاء الاصطناعي للصف الأول الثانوي.. أحمد موسى يصرخ على الهواء ويوجه رسالة للعالم: «أنقذوا غزة قبل فوات الأوان»

الطفل أنس ووالدته

طفل يستغيث بـ نهايل طايل: زوجة والدي بتضربني وتربطني بحبل الغسيل

الدكتور خالد أبو الليل

خالد أبو الليل: مصر دولة ثرية بالموروث الشعبي

بالصور

كنوز صغيرة في بذور السمسم .. تعرف عليها

كنوز صغيرة في بذور السمسم |تعرف عليها
كنوز صغيرة في بذور السمسم |تعرف عليها
كنوز صغيرة في بذور السمسم |تعرف عليها

أضرار كثيرة.. هل يمكن إجراء عملية تكميم المعدة للأطفال؟

اضرار تكميم المعدة على الاطفال
اضرار تكميم المعدة على الاطفال
اضرار تكميم المعدة على الاطفال

مكمل غذائي رائع.. تعرف على فوائد صفار البيض للأطفال

تعرف على فوائد صفار البيض للاطفال..
تعرف على فوائد صفار البيض للاطفال..
تعرف على فوائد صفار البيض للاطفال..

قبل دخول المدارس.. أفكار للانش بوكس

قبل دخول المدارس.. افكار للانش بوكس
قبل دخول المدارس.. افكار للانش بوكس
قبل دخول المدارس.. افكار للانش بوكس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد