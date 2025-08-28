الصحة: التكييف والمراوح تضعف المناعة وتزيد فرص الإصابة بالفيروسات التنفسية

حذر الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، من أن الاستخدام المفرط لأجهزة التكييف والمراوح خلال فترات التقلبات الجوية قد يؤدي إلى ضعف المناعة، وبالتالي يزيد من خطر الإصابة بالفيروسات التنفسية، والتي تنتشر بكثافة خلال أشهر أغسطس وحتى مارس.

وأوضح عبد الغفار، خلال برنامج مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، أن التعرض الطويل للتكييف، خاصة في الأماكن المغلقة، يتسبب في جفاف الأغشية المخاطية في الأنف والحلق، مما يُضعف الدفاعات الطبيعية للجسم ضد الفيروسات، مشيرًا إلى أن الفرق الكبير بين درجات الحرارة داخل الغرف المكيّفة وخارجها يجهد الجسم ويقلل من قدرته على التكيف السريع مع التغيرات الجوية.

الصحة تحذر من فصل الخريف: تقلبات مفاجئة وعودة المدارس ترفع معدلات العدوى

وأضاف أن الفترة من أغسطس إلى مارس من كل عام تُعد ذروة الإصابات التنفسية بسبب الانتقال التدريجي من الصيف إلى الخريف ثم الشتاء، إلى جانب عوامل مثل العودة إلى المدارس، وزيادة الاختلاط بين المواطنين.

نصائح لتقوية المناعة: ترطيب كافٍ وتجنب المضادات الحيوية دون داع

كما شدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة على ضرورة الحفاظ على ترطيب الجسم بشرب المياه بانتظام، وتجنب الإفراط في استخدام المضادات الحيوية دون استشارة طبية، لأن ذلك يُضعف المناعة على المدى الطويل ويزيد من مقاومة الجسم للعلاجات.

وختم عبد الغفار بالتأكيد على أهمية التهوية الجيدة، وضبط درجات حرارة التكييف لتكون قريبة من الحرارة الطبيعية خارج الغرفة، تجنبًا للصدمة الحرارية أو الإرهاق المناعي.