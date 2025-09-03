أشرف صبحي: أتحمل الانتقادات في أزمات الأهلي والزمالك لأن الجميع يضع المسؤولية على عاتقنا

تحدث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن دوره في حل المشاكل التي تحدث في الأندية المصرية بعيدًا عن الأشخاص أو الانتماءات.

وقال أشرف صبحي، في حوار خاص عبر برنامج “ستاد المحور”: "عندما تحدث أي مشكلة في نادٍ ما، أتدخل فقط من أجل حماية النادي بعيدًا عن الأشخاص أو الانتماءات".

وأضاف وزير الشباب والرياضة: "اتحاد الكرة ورابطة الأندية مسؤولان عن تنظيم الدوري، لكن عندما تتفاقم الأزمات؛ نتدخل، لأن هذا دور الدولة".

وأكمل: "تدخلي في أزمة أرض الزمالك؛ كان من أجل النادي، كما حدث أيضًا في مشكلة نادي سموحة مع وزارة الزراعة، وأتحمل الانتقادات في أزمات الأهلي والزمالك لأن الجميع يضع المسؤولية على عاتقنا.

وأردف: "في أزمات الأهلي والزمالك أتدخل لتصحيح الأوضاع، وهدفي ألا نخيب آمال الجماهير، عندما اعترض الأهلي على تأجيل مباريات الدوري؛ ذهبت إلى منزل الكابتن محمود الخطيب نظرًا لظروف مرضه".

وأكمل: "في أزمة اعتراض الأهلي على مواعيد الدوري وخروج الأمور عن الإطار المؤسسي؛ تدخلت لأني وزير سياسي، الرابطة هي صاحبة الحق في تطبيق عقوبات الانسحاب من المباريات على أي نادٍ، قلت لمسؤولي الأهلي والزمالك إنه قد يحدث انسحاب من مباراة، لكن لن نسمح بعدم استكمال الدوري، لا يستطيع أي مسؤول أن يتحمل هبوط الأهلي أو الزمالك للدرجة الرابعة".

واختتم حديثه قائلًا: "لم أخطط لإبعاد الخطيب، والعوار القانوني وراء التعديلات التي أجريت على قانون الرياضة، سنراقب ماليًا الاتحادات والأندية، ولن نسمح بزيادة المصروفات عن الميزانيات المحددة للهيئات".