30 دقيقة من التحدث في الهاتف تصيبك بمرض خطير

وجد الباحثون أن التحدث على الهاتف المحمول لمدة 30 دقيقة أو أكثر في الأسبوع يرتبط بزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم أو بنسبة 12 في المائة.

ما يقرب من ثلاثة أرباع سكان العالم في سن العاشرة وما فوق يمتلكون هاتفا محمولا، ووفقًا للدراسة فإن الهواتف المحمولة تنبعث منها مستويات منخفضة من طاقة التردد اللاسلكي، والتي ارتبطت بارتفاع ضغط الدم بعد التعرض لها لفترة قصيرة.

ارتفاع ضغط الدم هو عامل خطر رئيسي للنوبات القلبية والسكتة الدماغية وسبب رئيسي للوفاة المبكرة على مستوى العالم.

قال مؤلف الدراسة Xianhui Qin من جامعة ساوثرن ميديكال في قوانجتشو بـ الصين: "إن عدد الدقائق التي يقضيها الأشخاص في التحدث على الهاتف المحمول أمر مهم لصحة القلب، ومع ازدياد الدقائق تتشكل مخاطر أكبر".

قال تشين: "لم يكن لسنوات معروف أن لاستخدام الهاتف المحمول أي تأثير على احتمالية الإصابة بارتفاع ضغط الدم".



تم نشر الدراسة في مجلة القلب الأوروبية - الصحة الرقمية.