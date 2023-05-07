خبير سياسات دولية: تعدّد الزيارات من جانب الكونجرس إلى مصر يؤكد مكانتها بالمنطقة

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إنَّ تعدد الزيارات من جانب الكونجرس الأمريكي إلى القاهرة تؤكد مكانة جمهورية مصر العربية بالمنطقة، واستكمالًا لاستراتيجية العلاقات المصرية-الأمريكية، التي تبني عليها واشنطن الكثير من الآمال، في ظل النزاعات الملتهبة بالمنطقة.

وأضاف "سنجر"، في حديثه لـ"القاهرة الإخبارية" أنَّ الزيارة تحمل رسائل مهمة، بأن الولايات المتحدة بحزبيها "الجمهوري والديمقراطي" تقدر أهمية مصر ورئيسها ودورها الحيوي والمهم في وقف العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين وعدم تجدده الذي يضر باستقرار المنطقة لأنه محور تنمية للشعوب.

ويرى خبير السياسات الدولية، أنَّ الاستخبارات الأمريكية فشلت في توقَّع نشوب الاشتباكات الدائرة في السوادن، لكنها تحاول إعادة صياغة تحركاتها خصوصًا الكونجرس الذي يرسم السياسية الخارجية لأمريكا.

كد أنَّ الزيارة تحمل رسائل مهمة، بأن الولايات المتحدة بحزبيها "الجمهوري والديمقراطي" تقدر أهمية مصر ورئيسها ودورها الحيوي والمهم في وقف العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين وعدم تجدده الذي يضر باستقرار المنطقة لأنه محور تنمية للشعوب.

ويرى خبير السياسات الدولية، أنَّ الاستخبارات الأمريكية فشلت في توقَّع نشوب الاشتباكات الدائرة في السودان، لكنها تحاول إعادة صياغة تحركاتها خصوصًا الكونجرس الذي يرسم السياسية الخارجية لأمريكا.