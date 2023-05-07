مختار جمعة يلتقي مديري المديريات ومناطق هيئة الأوقاف.. الخميس القادم

يعقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اجتماعًا هامًّا بمديري مديريات الأوقاف، ومديري مناطق هيئة الأوقاف على مستوى الجمهورية ، وذلك يوم الخميس القادم الموافق 11 مايو 2023م ، بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر.
المحتوى التثقيفي للبرنامج الصيفي
فيما نشرت وزارة الأوقاف اليوم، المحتوى التثقيفي للبرنامج الصيفي للأطفال 2023م ، حسب ظروف كل طفل ومجموعة ومسجد على حدة:
1. حفظ ومراجعة ما تيسر من القرآن الكريم .
2. تعليم الوضوء والصلاة للأطفال.
3. تفسير جزء عم من كتاب المنتخب في تفسير القرآن الكريم، للاطلاع عبر الرابط التالي:
https://ar.awkafonline.com/?p=156218
4. موسوعة الدروس الأخلاقية، للاطلاع عبر الرابط التالي:
https://ar.awkafonline.com/?p=156223
5. الآداب العامة، للاطلاع عبر الرابط التالي:
https://ar.awkafonline.com/?p=156276
6. فقه السيرة النبوية .. قراءة جديدة، للاطلاع عبر الرابط التالي:
https://ar.awkafonline.com/?p=156231
7. إصدارات رؤية للنشء، للاطلاع عبر الرابط التالي:
https://ar.awkafonline.com/?cat=125
8. أعداد مجلة الفردوس، للاطلاع عبر الرابط التالي:
https://ar.awkafonline.com/?cat=126
9. المسابقات والرحلات الترفيهية .
ويمكن تحميلها جميعًا مجانًا والاطلاع عليها عبر الرابط التالي اضغط هنا
افتتاحات المساجد الجديدة
وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى سيتم بإذن الله تعالى افتتاح مسجد الفاروق – منطقة الأندلس طريق الروبيكي – مدينة بدر – محافظة القاهرة يوم الثلاثاء الموافق 9 مايو الجاري، وسيتم افتتاح ( 10 ) مساجد يوم الجمعة الموافق 12 مايو الجاري، منها ( 8 ) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وتطويرًا ؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه ( 1122 ) مسجدًا منها ( 905 ) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 217 ) مسجدًًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الدقهلية
1. الكبير – ميت أبو الحسين - أجا
2. الرحمة – الملعب - بلقاس
مديرية أوقاف أسيوط
3. العاشر من رمضان – العتمانية – البداري
4. أولاد صلاح – الشيخ مساعد - ديروط
مديرية أوقاف المنيا
5. الإيمان – بني حسن الشروق – أبو قرقاص
مديرية أوقاف البحيرة
6. الكبير – الإمام مالك – وادي النطرون
مديرية أوقاف الشرقية
7. الفتح - منشأة صهبرة – ديرب نجم
مديرية أوقاف الفيوم
8. أبو حضرة - مركز طامية
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف جنوب سيناء
1. عباد الرحمن – ك 9 – مدينة أبو زنيمة
مديرية أوقاف الشرقية
2. الكبير – كفر علي عبد النبي – مركز أبو كبير