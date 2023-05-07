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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مختار جمعة يلتقي مديري المديريات ومناطق هيئة الأوقاف.. الخميس القادم

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

يعقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اجتماعًا هامًّا بمديري مديريات الأوقاف، ومديري مناطق هيئة الأوقاف على مستوى الجمهورية ، وذلك يوم الخميس القادم الموافق 11 مايو 2023م ، بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر.

المحتوى التثقيفي للبرنامج الصيفي

فيما نشرت وزارة الأوقاف اليوم، المحتوى التثقيفي للبرنامج الصيفي للأطفال 2023م ، حسب ظروف كل طفل ومجموعة ومسجد على حدة:

1. حفظ ومراجعة ما تيسر من القرآن الكريم . 

2. تعليم الوضوء والصلاة للأطفال. 

3. تفسير جزء عم من كتاب المنتخب في تفسير القرآن الكريم، للاطلاع عبر الرابط التالي:

https://ar.awkafonline.com/?p=156218 

4.  موسوعة الدروس الأخلاقية، للاطلاع عبر الرابط التالي: 
https://ar.awkafonline.com/?p=156223

5.  الآداب العامة، للاطلاع عبر الرابط التالي:
https://ar.awkafonline.com/?p=156276

6.  فقه السيرة النبوية .. قراءة جديدة، للاطلاع عبر الرابط التالي:
https://ar.awkafonline.com/?p=156231

7.  إصدارات رؤية للنشء، للاطلاع عبر الرابط التالي:
https://ar.awkafonline.com/?cat=125

8.  أعداد مجلة الفردوس، للاطلاع عبر الرابط التالي:
https://ar.awkafonline.com/?cat=126

9. المسابقات والرحلات الترفيهية .
ويمكن تحميلها جميعًا مجانًا والاطلاع عليها عبر الرابط التالي اضغط هنا

الأوقاف تكلف خالد صلاح الدين حسونة بخطبة الجمعة القادمة

وفقا للقانون .. مهام مجلس إدارة هيئة الأوقاف


افتتاحات المساجد الجديدة

وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى سيتم بإذن الله تعالى افتتاح مسجد الفاروق – منطقة الأندلس طريق الروبيكي – مدينة بدر – محافظة القاهرة يوم الثلاثاء الموافق 9 مايو الجاري، وسيتم افتتاح ( 10 ) مساجد يوم الجمعة الموافق 12 مايو الجاري، منها ( 8 ) مساجد جديدة  أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان  صيانة وتطويرًا ؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه ( 1122 ) مسجدًا منها ( 905 ) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 217 ) مسجدًًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الدقهلية
1. الكبير – ميت أبو الحسين - أجا
2. الرحمة – الملعب - بلقاس
مديرية أوقاف أسيوط
3. العاشر من رمضان – العتمانية – البداري 
4. أولاد صلاح – الشيخ مساعد - ديروط
مديرية أوقاف المنيا
5. الإيمان – بني حسن الشروق – أبو قرقاص
مديرية أوقاف البحيرة 
6. الكبير – الإمام مالك – وادي النطرون
مديرية أوقاف الشرقية
7. الفتح - منشأة صهبرة – ديرب نجم
مديرية أوقاف الفيوم
8. أبو حضرة -  مركز طامية
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف جنوب سيناء
1. عباد الرحمن –  ك 9 – مدينة أبو زنيمة
مديرية أوقاف الشرقية
2. الكبير – كفر علي عبد النبي –  مركز أبو كبير

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