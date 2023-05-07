مختار جمعة يلتقي مديري المديريات ومناطق هيئة الأوقاف.. الخميس القادم

يعقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اجتماعًا هامًّا بمديري مديريات الأوقاف، ومديري مناطق هيئة الأوقاف على مستوى الجمهورية ، وذلك يوم الخميس القادم الموافق 11 مايو 2023م ، بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر.

المحتوى التثقيفي للبرنامج الصيفي

فيما نشرت وزارة الأوقاف اليوم، المحتوى التثقيفي للبرنامج الصيفي للأطفال 2023م ، حسب ظروف كل طفل ومجموعة ومسجد على حدة:

1. حفظ ومراجعة ما تيسر من القرآن الكريم .

2. تعليم الوضوء والصلاة للأطفال.

3. تفسير جزء عم من كتاب المنتخب في تفسير القرآن الكريم، للاطلاع عبر الرابط التالي:

https://ar.awkafonline.com/?p=156218

4. موسوعة الدروس الأخلاقية، للاطلاع عبر الرابط التالي:

https://ar.awkafonline.com/?p=156223

5. الآداب العامة، للاطلاع عبر الرابط التالي:

https://ar.awkafonline.com/?p=156276

6. فقه السيرة النبوية .. قراءة جديدة، للاطلاع عبر الرابط التالي:

https://ar.awkafonline.com/?p=156231

7. إصدارات رؤية للنشء، للاطلاع عبر الرابط التالي:

https://ar.awkafonline.com/?cat=125

8. أعداد مجلة الفردوس، للاطلاع عبر الرابط التالي:

https://ar.awkafonline.com/?cat=126

9. المسابقات والرحلات الترفيهية .

ويمكن تحميلها جميعًا مجانًا والاطلاع عليها عبر الرابط التالي اضغط هنا



افتتاحات المساجد الجديدة

وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى سيتم بإذن الله تعالى افتتاح مسجد الفاروق – منطقة الأندلس طريق الروبيكي – مدينة بدر – محافظة القاهرة يوم الثلاثاء الموافق 9 مايو الجاري، وسيتم افتتاح ( 10 ) مساجد يوم الجمعة الموافق 12 مايو الجاري، منها ( 8 ) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وتطويرًا ؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه ( 1122 ) مسجدًا منها ( 905 ) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 217 ) مسجدًًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الدقهلية

1. الكبير – ميت أبو الحسين - أجا

2. الرحمة – الملعب - بلقاس

مديرية أوقاف أسيوط

3. العاشر من رمضان – العتمانية – البداري

4. أولاد صلاح – الشيخ مساعد - ديروط

مديرية أوقاف المنيا

5. الإيمان – بني حسن الشروق – أبو قرقاص

مديرية أوقاف البحيرة

6. الكبير – الإمام مالك – وادي النطرون

مديرية أوقاف الشرقية

7. الفتح - منشأة صهبرة – ديرب نجم

مديرية أوقاف الفيوم

8. أبو حضرة - مركز طامية

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف جنوب سيناء

1. عباد الرحمن – ك 9 – مدينة أبو زنيمة

مديرية أوقاف الشرقية

2. الكبير – كفر علي عبد النبي – مركز أبو كبير