من بينها الوصاية.. الأزهر يعقد 30 جلسة لبحث تعديلات قانون الأحوال الشخصية

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن قانون الأحوال الشخصية، أعيد النظر فيه من عدة جهات مختلفة، والأزهر الشريف تلقاها الأزهر وعقد لها 30 جلسة بحضور كبار العلماء والمفكرين ورجال القانون وذلك منذ عام 2016.



وأضاف علي جمعة، في برنامج "من مصر" على فضائية "سي بي سي"، أنه تم الاتفاق على صيغة معينة للتعديل على القانون وتم رفعه إلى وزارة العدل والتي بدورها شكلت لجان لصياغة التعديلات من ناحيتها، وبإذن الله قريبا ترى هذه التعديلات النور، والتي من بينها قانون الوصاية.

وأشار إلى أن قانون الأحوال الشخصية يلبي الحوار المجتمعي الدائر في هذا الشأن من أجل حل المشكلات والقضايا المجتمعية المتعلقة بالأسرة.

وأوضح، أنه بعد الانتهاء من كل هذه التعديلات يقوم مجلس النواب بدوره في مناقشة هذه التعديلات ، حتى لا يكون الطفل في مرمى الصراع بين الزوجين ويكون الضحية بينهما.