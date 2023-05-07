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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس جامعة بنها: منع دخول الطلاب بالساعات التكنولوجية للجان الامتحان

امتحانات
امتحانات

قال الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، إنه جرى الاستعداد لامتحانات الترم الثاني قبل انطلاقها بفترة، فضلا عن اعتماد معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم في وضع أسئلة الامتحانات، موضحًا أن أسئلة الامتحانات  يجب أن تكون موضوعية شاملة المنهج بالكامل، ووجود تنوع بالأسئلة، توحيد المحتوى، ومن الممكن أن يعقد الامتحان بنظام «البابل شيت» إلى جانب أسئلة المقالات والأسئلة التكميلية.  

وأضاف جمال سوسة خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه يمنع الدخول بالساعات التكنولوجية الجديدة والموبايلات داخل اللجان خلال فترة الامتحانات لتجنب كل محاولات «الغش»، موضحًا أن الغرض والهدف الأساسي من عقد الامتحانات هو قياس نواتج التعليم والتعلم، إذ يجرى عمل تقرير للمقرر، ودراسته من خلال وحدة الجودة المتواجدة في الكليات ومراكز الجودة في الجامعات.

 تعليمات موجهة لعمداء الكليات

وأوضح رئيس جامعة بنها، أن هناك تعليمات موجهة لعمداء الكليات متمثلة في: توفير بيئة هادية للغاية مناسبة لاختبار الطلاب، إلى جانب توفير كل المستلزمات والاحتياجات الخاصة بالامتحان، موضحا أن فكرة عقد الامتحانات في «الخيم» انتهت، ويجرى عقدها داخل القاعات على فترات زمنية مختلفة.

جامعة بنها البابل شيت الامتحانات التعليم الساعات التكنولوجية

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