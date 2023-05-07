رضا حجازي يشارك فى المنتدى العالمي للتعليم 2023 بالمملكة المتحدة

توجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، صباح اليوم، إلى المملكة المتحدة للمشاركة في المنتدى العالمي للتعليم 2023 ، المقرر عقده في لندن خلال الفترة من ٧ إلى 10 مايو الجاري.

ومن المقرر أن يشارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، في عدد من الجلسات العامة التي يعقدها المنتدى لاستعراض تجربة تطوير منظومة التعليم في مصر وأهم السبل لاستدامتها، فضلا عن اجراء لقاءات ثنائية مع عدد من المسئولين المشاركين.

ويتناول المنتدى العالمي للتعليم 2023 عددا من الملفات أبرزها : رعاية ثقافة التعلم، وبناء المرونة، وتعزيز الاستدامة، تعليم أفضل وأقوى وأكثر جرأة من خلال التصميم.

ويستعرض برنامج المنتدى العالمي للتعليم 2023 مدى التغير الحادث في التعليم، مع دراسة التحديات والتغييرات على المدى الطويل، والمساعدة فى الوصول إلى فهم أفضل لما قد يسهم في إصلاح الانظمة التعليمية، والمساعدة في التأثير على الحياة والثقافة بشكل إيجابي، كما سيتناول بناء المرونة بين الأشخاص، والمنظمات والأنظمة فيما يخص عمليتي التعلم والتعليم، كما يستعرض المنتدى السياسات الرامية إلى تنمية المعارف والمهارات والمواقف والقيم، بالإضافة إلى تأمل أهمية القيادة، والإمكانات المتزايدة لدعم التكنولوجيا للأهداف الأساسية للتعليم، فضلا عن تناول استدامة التعليم، بالإضافة إلى المساعدة في فهم الاستدامة العالمية والمساهمة فيها.