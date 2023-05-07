عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رضا حجازي يشارك فى المنتدى العالمي للتعليم 2023 بالمملكة المتحدة

رضا حجازي
رضا حجازي

توجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، صباح اليوم، إلى المملكة المتحدة للمشاركة في المنتدى العالمي للتعليم 2023 ، المقرر عقده في لندن خلال الفترة من  ٧ إلى 10 مايو الجاري.

ومن المقرر أن يشارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، في عدد من الجلسات العامة التي يعقدها المنتدى لاستعراض تجربة تطوير منظومة التعليم في مصر وأهم السبل لاستدامتها، فضلا عن اجراء لقاءات ثنائية مع عدد من المسئولين المشاركين.

ويتناول المنتدى العالمي للتعليم 2023 عددا من الملفات أبرزها : رعاية ثقافة التعلم، وبناء المرونة، وتعزيز الاستدامة، تعليم أفضل وأقوى وأكثر جرأة من خلال التصميم.

ويستعرض برنامج المنتدى العالمي للتعليم 2023 مدى التغير الحادث في التعليم، مع دراسة التحديات والتغييرات على المدى الطويل، والمساعدة فى الوصول إلى فهم أفضل لما قد يسهم في إصلاح الانظمة التعليمية، والمساعدة في التأثير على الحياة والثقافة بشكل إيجابي، كما سيتناول بناء المرونة بين الأشخاص، والمنظمات والأنظمة فيما يخص عمليتي التعلم والتعليم، كما يستعرض المنتدى السياسات الرامية إلى تنمية المعارف والمهارات والمواقف والقيم، بالإضافة إلى تأمل أهمية القيادة، والإمكانات المتزايدة لدعم التكنولوجيا للأهداف الأساسية للتعليم، فضلا عن تناول استدامة التعليم، بالإضافة إلى المساعدة في فهم الاستدامة العالمية والمساهمة فيها.

وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم المنتدى العالمي للتعليم 2023 Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يكشف مفاجآت بشأن رحيل حسام حسن عن المصري

الخادمة كلمة السر.. تورط رجلي أعمال فى تصوير فيلم مخل لشريكهما

فيه حاجة مش مظبوطة.. شوبير: نجم إنبي اختفى وقفل تليفونه

قرار عاجل في قضية منع محمد رمضان من الغناء.. تفاصيل

تراجع غير مسبوق يضرب الحديد عالميا.. ومفاجأة في سعر الطن الآن بمصر

تأرجح في أسعار الذهب اليوم بمصر.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

بعد زيادة سعر السولار.. بيان عاجل من التموين بشأن رغيف الخبز

560 جنيها مرة واحدة|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

ترشيحاتنا

داعيا لوقف إطلاق النار.. سامح شكري: مصر استقبلت 57 ألف شقيق سوداني|فيديو

بعد العودة لمقعدها.. الجامعة العربية تشكل لجنة اتصال للحوار المباشر مع سوريا

مُعلمات| ننشر أسماء 15 مُصابًا في انقلاب أتوبيس حضانة بالترعة بمنيا القمح

10 كيلو هدية.. بشرى سارة من التموين لمزارعي القمح موسم 2023

رومانيا: طائرة بولندية كانت على وشك الاصطدام بمقاتلة روسية

حالة الطقس اليوم.. أمطار خفيفة على 6 محافظات وانخفاض درجات الحرارة.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطلاب العائدون من السودان: وزيرة الهجرة تواصلت معنا على مدار 24 ساعة

زوج عمره 102 سنة يهدي زوجته بوكيه ورد

استاكوزا بـ 50 جنيه؟.. صورة تحير جمهور السوشيال ميديا

أطعمة تسبب الإصابة بالسكتة الدماغية | لن تتوقعها

فيديو

«تعبان جدا».. الفنان توفيق عبد الحميد يعلن تطورات وضعه الصحي| فيديوجراف

رجل أعمال.. زوجة حسن شاكوش ترد على تسريب صور زفافها الأول |فيديوجراف

تراجع أسعار الذهب اليوم وعيار 21 يستقر عند هذا الحد.. فيديو

تحذير من تغير الطقس.. رياح وأمطار في تلك المحافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ