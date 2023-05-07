مطلب عاجل من نقابة الأطباء.. ماذا قال أمين الصندوق؟

قال الدكتور أبو بكر القاضى أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، إنه في غضون 15 يوما شهدت المستشفيات عددا من وقائع الاعتداءات على الأطقم الطبية، في المحلة وقنا والجيزة، وغيرها، مستنكرا زيادة معدلات تلك الظاهرة بما يشكل خطرا كبيرا على أمن الطواقم الطبية، ومقدرات الدولة من أجهزة الاستقبال والحضانات والعناية المركزة.

وطالب القاضى، كافة المستشفيات بتنفيذ قرار وزير الصحة بشأن عمل محاضر باسم المنشأة وليس الطبيب في حالات الاعتداء.

كما طالب مجلس النواب بتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطقم الطبية، والمنشآت الطبية ومقدرات الدولة، لافتا إلى أن استمرار تلك الوقائع دون إيجاد حلول جذرية لها يساهم فى زيادة معدلات هجرة الأطباء للخارج، ويهدد بتوقف الخدمات الطبية، قائلا: إن "الخاسر الأكبر فى هذه الحالة هو المريض".