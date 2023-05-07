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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن يكشف حقيقة إستغاثة سيدة عبر الفيس بوك : مهتزة نفسيا

ارشيفية
ارشيفية

كشف رجال أمن القاهرة ملابسات ما تم تداوله عبر موقع "فيس بوك" يتضمن إستغاثة إحدى السيدات بالقاهرة لتضررها من جارتها ، وتبين أن الشاكية "مهتزة نفسياً".

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً إستغاثة إحدى السيدات بالقاهرة لتضررها من جارتها.

بالفحص أمكن تحديد الشاكية ربة منزل مقمية بدائرة قسم شرطة المعصرة .

وبسؤالها أفادت بتضررها من عاملة بمكتبة أسفل العقار محل سكنها لكثرة المترددين على المكتبة المشار إليها ، كما تبين أن الشاكية "مهتزة نفسياً".

بإستدعاء الأخيرة وسؤالها أيدت أقوال الشاكية وإتهمتها بإلقاء مخلفات وبقايا طعام بشكل دائم من شرفتها أمام المكتبة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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