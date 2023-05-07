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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

كارثة بسبب مشروبات الطاقة.. تفاصيل وفاة طفلة عراقية

مشروبات الطاقة
مشروبات الطاقة

أثار خبر وفاة الطفلة العراقية بسبب مشروبات الطاقة فزع عدد كبير من نشطاء السوشيال ميديا فى العراق وبعض الدول العربية خاصة .. فهل حقا مشروبات الطاقة يمكن أن تسبب الوفاة؟

ووفقا لما جاء فى موقع “ سكاى نيوز” تتلخص قصة وفاة الطفلة العراقية فى تناولها 3 عبوات من  مشروبات الطاقة بشكل متتالى فى نفس التوقيت مما تسبب فى سقوطها على الأرض مغشيا عليها وسارع من حولها بنقلها للمستشفى ، ورغم خضوعها للإسعافات اللازمة إلا أن الطفلة فارقت الحياة وسط ذهول الجميع من وفاة الطفلة التى لم تبلغ 13 عاما بهذه الطريقة 

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ومن المعروف أن مشروبات الطاقة من المواد الخطيرة على صحة الأطفال والمراهقين وتعرضهم لحدوث مضاعفات عديدة ولكن عند الإكثار منها تزداد المخاطر ويمكن أن تهدد الحياة حتى للكبار.


ووفقا لما جاء فى موقع “timesofindia” فأن تناول 3 عبوات من مشروبات الطاقة في يوم واحد يعرض الجسم لمخاطر عديدة على البالغين وتكن مضاعفة عند تناولها للمراهقين الصغار مثل الطفلة العراقية 

وفقًا لخبراء التغذية ، فإن مستويات السكر في مشروبات الطاقة تسبب ضررًا أكثر مما تعتقد ، تقريبًا مثل ضرر إدمان النيكوتين، و مع أول رشفة تشربها وتضرب الحلاوة الشديدة نظامك وخلال الساعة الأولى أو نحو ذلك وتبدأ مستويات السكر في الارتفاع، وهذا بدوره يدفع البنكرياس لإنتاج المزيد من الأنسولين لمواكبة التغييرات.

ستبدأ في الشعور بالسكر "مرتفع" في أول ساعتين،و بعد ذلك  سيكون هناك انخفاض كبير في مستويات الطاقة في الجسم، مما يجعلك تشعر بمزيد من التعب والنعاس والتعب وتستمر الدورة، مما يجعلك تتوق إلى شيء حلو مرة أخرى وتضعك في دورة أكل غير صحية، وعادة ما تريد شيئًا حلوًا أو سكرية.

كما أن المشروبات غنية بالكافيينو يبدأ في التأثير على تكوين جسمك ويمكن أن يسبب مشاكل أخرى لبعض الأشخاص مثل القلق أو الصداع المزعج أو الأرق أو حتى الصداع النصفي، خاصة عند الأشخاص المتأثرين بمشاكل صحية مزمنة أو تلف الكبد أو الحمل و عندما تستهلك أكثر من كميات كافية دفعة واحدة ، تتضاعف المخاطر.

تضر الكبد
تضر الكبد

 يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع معدل ضربات القلب بسرعة ، وارتفاع ضغط الدم ، وزيادة الرعاش وأعراض السكتة الدماغية،و كل هذه يمكن أن تكون قاتلة ومهددة للحياة وتجعلك تعاني من أعراض حادة مثل اضطراب التنفس ، أو خفقان القلب ، أو التشنجات ، أو الألم ، أو العطش ، أو الدوخة ، أو الصدمة ، وهو أقل ما يقال أنه ضار.

ضيق التنفس
ضيق التنفس
مشروبات الطاقة ارتفاع ضغط الدم ارتفاع معدل ضربات القلب مستويات الطاقة مضاعفات خطيرة معدل ضربات القلب وفاة طفلة الطفلة

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