استاكوزا بـ 50 جنيه؟.. صورة تحير جمهور السوشيال ميديا

انتشرت مؤخرا صورة أثارت حيرة رواد السوشيال ميديا، كانت لنوع غريب من الاستاكوزا .. فما القصة؟.



ونشر أحد رواد الفيسبوك ، صورة لنوع غريب من الاستاكوزا اشتراه من الباعة الجائلين وسعره لا يتجاوز ال 50 جنيها في حين أن سعر الاستاكوزا في الوقت الحالي أضعاف هذا المبلغ.

ووجد أن شكل الاستاكوزا غريب غير الأنواع المألوفة وتخوف من تناولها لذا نشرها على الفيسبوك لمعرفة حقيقتها.

استاكوزا غريبة

وأجابه بعض جمهور السوشيال ميديا بأن هذه كائنات ليس لها أي علاقة بأسماك الاستاكوزا.

ورد بعض النشطاء الفيسبوك، على هذا المواطن بأن الأسماك التي اشتراها هي أحد أنواع المأكولات البحريه ولكن ليست الاستاكوزا.

وأن هذه الماكولات البحرية تسمى بالشكال أو صراصير البحر أو الجمبري الكذاب ومعروفة بسعرها الزهيد ولكنها ليست نوع من الاستاكوزا.