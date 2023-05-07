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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

استاكوزا بـ 50 جنيه؟.. صورة تحير جمهور السوشيال ميديا

الاستاكوزا
الاستاكوزا

انتشرت مؤخرا صورة أثارت حيرة رواد السوشيال ميديا، كانت لنوع غريب من الاستاكوزا .. فما القصة؟.

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ونشر أحد رواد الفيسبوك ، صورة لنوع غريب من الاستاكوزا اشتراه من الباعة الجائلين وسعره لا يتجاوز ال 50 جنيها في حين أن سعر الاستاكوزا في الوقت الحالي أضعاف هذا المبلغ.

ووجد أن شكل الاستاكوزا غريب غير الأنواع المألوفة وتخوف من تناولها لذا نشرها على الفيسبوك لمعرفة حقيقتها.

استاكوزا غريبة
استاكوزا غريبة

 وأجابه بعض جمهور السوشيال ميديا بأن هذه كائنات ليس لها أي علاقة بأسماك الاستاكوزا.

ورد بعض النشطاء الفيسبوك، على هذا المواطن بأن الأسماك التي اشتراها هي أحد أنواع المأكولات البحريه ولكن ليست الاستاكوزا.

وأن هذه الماكولات البحرية تسمى بالشكال أو صراصير البحر أو الجمبري الكذاب ومعروفة بسعرها الزهيد ولكنها ليست نوع من الاستاكوزا.

الاستاكوزا الباعة الجائلين السوشيال ميديا المأكولات البحرية صراصير البحر

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