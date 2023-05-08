كيف أحافظ على الصلاة بشكل مستمر ؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور عبدالله العجمي، خلال لقاء له عبر فيديو منشور على اليوتيوب.

وأجاب العجمي،: أن الحياة قرارات واختيارات، ومن لا يستطيع أن ينتظم فى صلاته لا يستطيع ان ينظم أمور كثيرة فى حياته، فالحل هو أن تقسمي بالله العظيم أن لا تفوتي صلاة وأن تبدأي الصلاة فورًا، فالصلاة عماد الدين وهى الصلة بينكِ وبين الله- عز وجل-.

وتابع: أن الله يسامح ويغفر جميع الذنوب ويعفو، فهو الرحيم الكريم إلا فى مسألتين، وهما أن يترك الإنسان صلاته، أو أن يعق والديه؛ ففى هذين المسألتين يغضب الله على الإنسان، قائلًا: عليكى ألا تنامي إلا عندما تصلى الخمس فروض، فلو واظبتي على الصلاة لمدة قصيرة؛ هتفضلي طول حياتك مواظبة على الصلاة، فالحياة قرارات، والصلاة قرار.

حكم الدين في عدم المواظبة على الصلاة

قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الخمس صلوات المفروضة لابد على كل مسلم بالغ عاقل أن يؤديها، وكذلك المرأة بشرط ان تكون خالية من الحيض والنفساء أى ما يمنعها من الصلاة.

وأضاف "وسام" في إجابته عن سؤال ( ما حكم الدين فى عدم المواظبة على الصلاة ؟)، أن الصلاة ركن الإسلام وهى الصلة بين العبد وربه، فيجب على كل مكلف أن يحافظ على كل الصلوات فضلًا عن أن كل صلاة لها وقت معلوم.

وأشار الى أن الله- تعالى- رحيم بنا ولو كانت تكفينا أقل من خمس؛ لخفف الله عنا، فعندما فرضت الصلاة كانت خمسين صلاة فخففها الله الى خمس صلوات فى اليوم والليلة، فضلًا عن ان الإنسان منا محتاجًا لربه كل يوم ما لا يقل عن 5 مرات يقف فيهما بين يده ويسأله من خير الدنيا والرضا.

3 أمور تساعد على المواظبة في الصلاة

وضع الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، روشتة شرعية للمحافظة على الصلاة، وهي أولًا: المبادرة إلى الصلاة فور سماع الأذان، فإن من أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها.

وأضاف الدكتور علي جمعة، عبر صفحته بـ«فيسبوك»، أن الأمر الثاني أنه على المسلم أن يكون حريصًا على وضوئه دائمًا كلما انتقض توضأ مرة أخرى، ثالثًا: أن يكون حريصًا على قضاء الصلاة الفائتة حين دخول وقت آخر، حتى لا يتراكم عدد من الأوقات فيتكاسل عن أداء الجميع.

ونبه على أن «التسويف» من أهم المشاكل التى تسبب التكاسل عن الصلاة، وهذا يرجع إلى كثرة الانشغالات اليومية، فيترتب على ذلك توالى وتتالى الصلوات، مما يجعل منها عبئًا على المصلى فيكسل عن أدائها.