خطر..التموين تكشف مفاجأة من العيار الثقيل حول شراء الذهب أون لاين

كشف الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، عن مفاجأة من العيار الثقيل حول شراء الذهب أون لاين.

وأكد ناجي فرج مستشار وزير التموين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج "صالة التحرير " والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" أحذر كل المواطنين من شراء الذهب أونلاين لأنه يتعرض للغش من المصادر المجهو لة.

وأوضح:" شراء الذهب بدون فاتور خطر وغش ويجب تحري الدقة والبعد عن شراء الذهب بشكل أونلاين من صفحات التواصل الإجتماعي".

وشهدت أسعار الذهب العالمي تراجعًا كبيرا، خلال التداولات الأخيرة في البورصات العالمية، مع تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.12% أمام سلة من العملات الرئيسية.