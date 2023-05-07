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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدمة في الترجي قبل مواجهة الأهلي.. غياب 6 لاعبين أمام الأفريقي بالدوري

الترجي
الترجي

تلقى الفريق الكروي الأول بنادي الترجي التونسي صدمة جديدة، قبل مواجهة النادي الأهلي الجمعة المقبلة بملعب "رادس"، في "ذهاب" الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب هشام حنفى نجم الأهلي السابق عبر حسابه علي فيسبوك "منافس الأهلي، غيابات بصفوف الترجي في لقاء الإفريقي بالدوري التونسي
هاني عمامو، حمدو الهوني، غيلان الشعلالي
محمد أبو زريق، رياض بن عياد، معتز الزدام"


وقررت لجنة الانضباط بـ"كاف" حرمان الترجي التونسي من جماهيره في أربع مباريات بعد أحداث الشغب التي وقعت خلال مباراة شبيبة القبائل الجزائري في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا السبت الماضي.


وتقام مباراة الإياب بين الأهلي والترجي في القاهرة، الجمعة 19 مايو الحالي. وأسند «كاف»، مهمة إدارة مباراة الإياب إلى الحكم الموريتاني دحان بيده، ويعاونه جيرسون إيمليانو وحمدين ديبا، والحكم الرابع الإيفواري إبراهيم كالو.

ابطال افريقيا أحداث الشغب الأهلى الأهلي والترجي الترجي التونسي الانضباط

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