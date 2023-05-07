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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: مصر أكبر داعم للقضية الفلسطينية ورؤاها لحل الأزمات بالمنطقة

النائبة ولاء التمامى
النائبة ولاء التمامى عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب

أكدت النائبة ولاء التمامى عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على الدور الرائد لمصر عربيا وإسلاميا فيما يخص القضية الفلسطينية. فمصر على مدى التاريخ كانت ولا تزال أكبر داعم حقيقي للقضية الفلسطينية.


ونوهت النائبة ولاء التمامى فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم،، بتأكيد الرئيس السيسي عن القضية الفلسطينية، خلال  لقائه مايك تيرنر رئيس اللجنة الدائمة لشئون الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي، إن السلام العادل والشامل يفتح آفاقا جديدة فى المنطقة. والتأكيد على قوة ومتانة علاقة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة.

ولفتت عضو مجلس النواب، أن تأكيد الجانب الأمريكي على محورية الدور، الذي تقوم به مصر كركيزة للاستقرار والسلام في المنطقة، بالإضافة إلى دورها الرائد في مكافحة الإرهاب،  يؤكد ريادة مصر والاعتراف بدورها الحيوي في المنطقة وتطلع الولايات المتحدة وغيرها من القوي العالمية لتعزيز علاقاتها بمصر.

واشارت، إلى الرؤية المصرية الرائدة في  الأزمات التي تعاني منها العديد من دول المنطقة، وآخرها الأزمة السودانية، وهى أزمات عنيفة تهدد المقومات الأساسية للدول في حد ذاتها، بما يعرض مقدرات شعوبها لمخاطر وجودية، وينذر بتفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية للملايين من شعوب المنطقة.

واختتمت، التمامى، بأن القضية الفلسطينية تحتاج للحسم عبر اتفاق السلام الشامل والعادل، وهو من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة ورحبة في المنطقة، لصالح التنمية والازدهار لجميع الشعوب.

الاستخبارات الاقتصاد الاستراتيجية الرئيس السيسي الرؤية المصرية

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