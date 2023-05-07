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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أبرزهم ليلى علوي وإلهام شاهين..نجوم الفن في حفل الموسيقار عمر خيرت

عمر خيرت
عمر خيرت

حرص العديد من نجوم الفن على حضور حفل عمر خيرت، الذي يقام الآن بالمتحف المصري الكبير.

وحضر كل من الفنان هاني رمزي، الفنانة إلهام شاهين، الفنانة ليلى علوي، الفنانة سامية الطرابلسي، في حفل عمر خيرت.

ومن المقرر أن يضم الحفل أشهر المقطوعات الموسيقية التي تألق بها عمر خيرت، خلال مسيرته الفنية، أبرزها: ضمير أبلة حكمت، إعدام ميت، عارفة، اللقاء الثاني، خلي بالك من عقلك، اللقاء الثاني، صابر ياعم صابر، فيها حاجة حلوة، عفوا أيها القانون، 100 سنة سينما، مسألة مبدأ، غوايش.


حفل عمر خيرت:

تنتظر خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية حفلاً للموسيقار الكبير عمر خيرت  حفلاً موسيقيًا يوم 10 مايو المقبل، ويقدم خلالها عدد من أهم مؤلفاتة خلال مشوارة الفني والتي تعد من أحب المؤلفات لقلب جماهيرة العريقة ، أهمهم لبخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت وغيرها.

ويذكر أنه لم تكن تلك المرة الأولي التي يقيم فيها الموسيقار العالمي حفلا بمسرح الصوت والضوء فلقد كانت أولي حفلاته في عام 2017، بعد سنوات من حفل تكريمه بها عام 2011 في حفل الأنامل الذهبية، ولكن هذه المرة سيكون الحفل له طابع مختلف كما أكد القائمون علي الحفل، والذي سيقدم من خلاله خيرت أكثر من 20 مقطوعة موسيقية مختلفة في أجواء تاريخية لم تقدم من قبل.

وعلي الجانب الآخر أعلنت مؤخرا الصفحة الرسمية للموسيقار عمرخيرت عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فوزه بجائزة أكثر شخصية مؤثرة في مجال الموسيقى لعام 2022 من Daily News Egypt.

عمر خيرت حفل عمر خيرت ليلى علوي

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