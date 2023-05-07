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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاع الروسية تستعرض أبرز عملياتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا اليوم..تفاصيل

صدى البلد

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم، إن قواتها تمكنت من تحييد أكثر من 340 من العسكريين الأوكرانيين والمرتزقة في اتجاه دونيتسك، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وضرب الطيران العملياتي وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية 98 وحدة مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق النار ونقاط تجمع القوى العاملة والآليات في 119 منطقة في اليوم.

وأكدت الدفاع الروسية خلال بيانها الذي نشرته، أنها دمرت مركز قيادة لواء الدفاع الإقليمي 124 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة خيرسون.

كما تم تدمير مركز الاتصالات للواء 81 المحمول جوا للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية سيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأشارت الدفاع الروسية إلي أنه تم رصد 22 طائرة أوكرانية هجومية دون طيار فوق البحر الأسود بواسطة الدفاع الجوي، تم تدمير جميع الطائرات عن طريق أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات أو السيطرة عليها عن طريق الحرب الإلكترونية.

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