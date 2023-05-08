يمنح الإجازة بعد 6 أشهر.. الأوقاف: افتتاح مركز “ نعينع” لتلاوة القرآن الكريم

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح مركز نعينع لتلاوة القرآن الكريم بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه يوم الأربعاء ، ويقوم المركز على عقد حلقات تعليم التلاوة على يد القارئ الطبيب أحمد أحمد نعينع يومين في الأسبوع: السبت والأربعاء من كل أسبوع عقب صلاة الظهر، مع منح من ينتظم في هذه الحلقات ستة أشهر أو يختم القرآن الكريم في الحلقة واجتيازه اختبار إتقان التلاوة على يد الشيخ ولجنة الإجازة بديوان عام الوزارة إجازة تلاوة معتمدة من الوزارة مذكورا فيها اسم القارئ الذي تعلم على يديه و أهله للحصول على الإجازة.

العصر الذهبي للدعوة

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن مصر تعيش العصر الذهبي للدعوة، لافتا إلى أنه لا تضييق ولا توجيه لأي أحد من أي جهة أو مسئول لما نقول أو ماذا نقول، مؤكدا أن اغتنام هذه الفرصة يجب أن يكون بأقصى جهد لذا كان الاستعداد غير المسبوق لشهر رمضان وخروجه بهذا الشكل الروحاني والدعوي المتميز.



وأضاف جمعة خلال اجتماعه باللجنة الإعلامية بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ان اختيار موضوعات خطبة الجمعة يقوم على عدة أسس أبرزها مراعاة ظروف الوقت منوها ان اختيار خطب شهر شوال الأربعة جاءت كالتالي الخطبة الأولى عن صلة الرحم وجاءت في وقت أجازة العيد التي يتزاور فيها المواطنون وحث المصريين على صلة الرحم، وجاءت خطبة الجمعة الثانية عن حق العمل وذلك بمناسبة عيد العمال، ثم اتبعناها بخطبة الحفاظ على الوطن وذلك للتوعية بأهمية الخفاظ على الوطن بمناسبة الأحداث الجارية في دولة السودان الشقيقة والدعوة إلى حقن الدماء، أما اختيار الخطبة الرابعة تم تخصيصها بعنوان سنن الله الكونية وهدفها التعقل والتدبر فيما حولنا.