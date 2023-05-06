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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأوقاف تحدد 4 آلاف جنيه قيمة صك الأضحية من اللحوم البلدي و2500 للسودانية

صدى البلد

حددت وزارة الأوقاف قيمة صكوك الأضاحي هذا العام بقيمة 4 آلاف جنيه لصك اللحوم البلدي و2500 جنيه لصك اللحوم السودانية،  ببينما أعلنت في وقت سابق قيمة صك الإطعام بـ300 جنيه.  

وخصصت وزارة الأوقاف حسابات بنكية لتلقي الأموال وهي: 

البنك المركزي حساب : 2 / 22222 / 450 /9

‏بنك مصر حساب رقم : 1400001009999999

‏البنك الأهلي حساب رقم : 0013070465285400014

‏البنك الزراعي المصري حساب رقم : 919002000155711006

‏البريد المصري حساب رقم : 0163600034039818

خدمة فوري دهب : كود “92791 للحوم السودانية” وكود “92792 للحوم البلدية”.

الهدف من مشروع صكوك الأضاحي

وقالت الأوقاف أن مشروع صكوك الأضاحي والإطعام، من أهم المشروعات الخدمية والاجتماعية التي تحقق التكافل المجتمعي والأهداف الاستراتيجية للدولة في توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، خاصة في ظل الحرص على توفير الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية للفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجاً، وإيصال المساعدات إلى مستحقيها في كافة المحافظات، وتقديمها لهم بجودة عالية وصورة كريمة، وذلك عبر منظومة شفافة وواضحة لعملية الشراء والنحر والتوزيع، الأمر الذي يعزز من العمل الخيري والإنساني ويرسخ قيم التكافل والتعاون والترابط داخل المجتمع المصري.

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