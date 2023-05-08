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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بدل انتقال .. تحرك برلماني بشأن تدريب أئمة وخطباء الأوقاف

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة بشأن تدريب أئمة وخطباء وزارة اﻻوقاف.

أوضح النائب أنه وردت العديد من الشكاوى بشأن العقبات الى تواجه تعيينات أئمة وخطباء وزارة الأوقاف الجدد، حيث اشترطت الوزارة على اﻻئمة والخطباء الجدد اجتياز الاختبارات المقررة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة للتعيين كإمام وخطيب بوزارة الأوقاف، وأن مدة الدورة هي ستة أشهر.

وأكمل هشام الجاهل فى بيان صحفى له: تفاجأ اﻻئمة والخطباء الجدد بأنه لابد من حضور دورة تدريبية ٦ اشهر بكلية الضباط الاحتياط بالإسماعيلية مع العلم انه لا يوجد اى مقابل مادى أثناء هذه الفترة.، مع العلم أن معظمهم متزوج ويعول والكثير منهم فى أماكن متفرقة فى أنحاء الجمهورية ويتكلفون المواصلات واﻻنتقاﻻت مما يتكبدون معه الكثير من اﻷموال والصعوبات الخاصة بخوض الدورة التدريبية.

وتابع: مع ذلك قضي اﻷئمة والخطباء الجدد مدة شهرين من الدورة التدريبية والتى مدتها ستة أشهر، لكن الوضع يزداد سوء والمعنويات منخفضة تماما خاصة وان نظام الإجازة بالدورة التدريبية ان يتم حضور ١١ يوم واجازة ٣ ايام وذلك بصفة مستمرة طوال مدة التدريب، وهذا شيء مرهق للغاية كون معظمهم يقطنون محافظات متفرقة على مستوى الجمهورية مما يسبب ضيق مادى ونفسى وبدنى شديد.

وطالب النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، وزير الأوقاف بتخفيض المدة للدورة التدريبية بدﻻ من ستة أشهر ان تكون ثلاثة أشهر، وأن يتم السماح بأن تكون هناك امكانية الحضور الكترونيا كون الحضور الفعلي مرهق للغاية ومكلف ماديا وجسديا وﻻ يوجد بدل انتقاﻻت من جانب الوزارة.

وزارة اﻷوقاف أئمة الخطباء الجدد الضباط الاحتياط الاسماعيلية

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