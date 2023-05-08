رشق حافلة رئيس بلدية إسطنبول بالحجارة.. فيديو وصور

أظهر مقطع فيديو متداول، رشق محتجين غاضبين حافلة رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو بالحجارة أثناء قيامه بجولة انتخابية في المنطقة قبل الانتخابات العامة المقررة نهاية الأسبوع المقبل.

ونشر مكتب رئيس بلدية إسطنبول المعارض، صورًا تظهر تحطم نوافذ الحافلة أثناء توقفها في مدينة أرضروم بشرق البلاد.

وكان إمام أوغلو يلقي خطابًا من على سطح الحافلة، عندما تعرض لرشق سيارته بالحجارة وأُجبر على الاحتماء والمغادرة.

ولجأت الشرطة، إلى خراطيم المياه لتفريق مجموعة من المحتجين الذين لاحقوا الحافلة ورشقوها بالحجارة.

ووصف إمام أوغلو الحادث بأنه استفزاز وطالب بتفسيرات من المسؤولين المحليين.

وذكرت تقارير إعلامية تركية أن 7 أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح طفيفة.

