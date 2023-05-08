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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

غدا طاقة النواب تناقش مشاكل الكهرباء بعدد من المحافظات

مجلس النواب
مجلس النواب

تناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب حول مشاكل الكهرباء بعدد من مناطق الجمهورية.

وقال حسام عوض الله إن اللجنة تناقش غدا الثلاثاء طلب الإحاطة المقدم من النائبة  شيماء محمود نبيه بشأن نقل محول الكهرباء الواقع بقرية كفر قنيش التابعة للوحدة المحلية ببرمبال الجديدة مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية  إلى خارج الكتلة  السكنية بجوار محول كهرباء آخر على أرض أملاك دولة أو زيادة قدرة المحول الموجود خارج الكتلة السكنية والغاء المحول الأول وذلك لحماية المواطنين، حيث تستعرض النائبة طلب الإحاطة في حضور ممثلي وزارة الكهرباء والشركات التابعة لها.

وأضاف عوض الله في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم أن اللجنة تناقش غدا أيضا  طلب الإحاطة المقدم من  النائبة دعاء العريبى بشأن احتياج منطقة الغفران بطريق الكورنيش بمدينة طنطا – محافظة الغربية إلى محول كهربائى عالى القورة لحل مشكلة ضعف وانقطاع التيار الكهربائى بصفة مستمرة، بالإضافة إلى طلب الإحاطة  المقدم من النائبة ولاء التمامى بشأن أعمدة الكهرباء بين منطقتى كفر البطيخ والميناء – محافظة دمياط.

وتابع  رئيس طاقة النواب أن اللجنة تستعرض ايضا طلب الاحاطة المقدم النائب علاء سليمان بشأن ضعف المحولات الكهربائية ، وعدم تغيير الأسلاك الكهربائية الهوائية القديمة إلى كابلات معزولة بحي الوليدية – محافظة أسيوط.

لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب طلبات الإحاطة النواب مشاكل الكهرباء الكتلة السكنية

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