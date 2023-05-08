7 أيام.. آخر موعد لاستيراد سيارة معفاة من الجمارك والرسوم.. الضوابط والشروط

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه يتبقى 7أيام فقط وتنتهي المدة المقررة للاستفادة والتسجيل بمبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، وسداد قيمة الوديعة المقررة، وفقًا لأحكام القانون.

وشدد وزير المالية على أنه لا نية لمد فترة العمل بقانون تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج مرة أخرى بعد 14 مايو المقبل.

و نرصد شروط استيراد سيارة معفاة من الجمارك وفقا لقانون تيسيرات المصريين المقيمين في الخارج والتي جاءت كالتالي:

- وجود إقامة قانونية سارية في الخارج.

- أن تكون مصريًا.

- لا يقل السن عن 16 عاما .

- أن يكون استيراد السيارة من المالك الأول دون التقيد بسنة صنع معينة، وإذا كان الاستيراد يتم من غير المالك الأول للسيارة تكون سنة الصنع 2019 أو أحدث.



ويأتي مشروع قانون تيسيرات المصريين بالخارج، بالتزامن مع جهود الدولة المصرية والاهتمام بأبنائها العاملين بالخارج، إعمالًا للالتزام الدستوري الملقى على عاتقها وفقًا لحكم المادة 88 من الدستور، صدر القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.

ويشتمل القانون على أحقية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة 50 % من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة.

ويتمّ استرداده بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي.