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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسبوع ويخلص .. خصم 70% على فولكس فاجن تيجوان موديل 2023

فولكس فاجن تيجوان
فولكس فاجن تيجوان موديل 2023

أعلن مجلس النواب منذ فترة تعديلات جديدة على القانون رقم 161 لسنة 2022 الخاصّ بمنح تيسيرات لـ استيراد سيارات المصريين بالخارج، بتخفيض قيمة الوديعة المطلوبة 70% على بعض السيارات، ومد فترة التسجيل والسداد من 4 شهور إلى 6 شهور، حتى 14 مايو 2023 .

فولكس فاجن تيجوان موديل 2023

وكان أبرز تلك التعديلات، خصم 70% على قيمة الوديعة لبعض السيارات ضمن مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج .

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 بالإضافة إلى تمديد مدة العمل بالقانون لـ 5 سنوات قادمة بدلاً من سنة واحدة، وإلغاء حظر البيع عليها، وإعادة تقييم السيارات وفقاً لفئات مدرجة هي الأساسية، والمتوسطة، والكاملة وذلك حسب عدد الكماليات بالسيارة.

فولكس فاجن تيجوان موديل 2023

وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب القانون وفقاً لنوع العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا، ويتم إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة ويتم وضع الوديعة في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

فولكس فاجن تيجوان موديل 2023

وتأتى السيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 ، واحدة من أهم السيارات التى يبحث عنها المغتربون للاتيان بها إلى مصر واستيرادها.

فولكس فاجن تيجوان موديل 2023

وتأتى الوديعة الدولارية للسيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 ، ذات الفئة الكاملة بسعر  18.913 دولارا، اما الفئة المتوسطة 18.378 دولارا، وتأتى الفئة الأساسية بسعر 17.842 دولارا .

أما عن الأداء الفني للسيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 فتستمد قوتها من محرك تيربو سعة 1400 سي سي، 4 سلندر، يمكنه ضخ قوة اجمالية قدرها 150 حصانا، وعزما اقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن/متر.

فولكس فاجن تيجوان موديل 2023

وتأتي السيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 بناقل سرعات أوتوماتيكي الحركة مكون من 6 نقلات DSG، بينما يقدر متوسط استهلاكها من الوقود بنسبة قدرها 6.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

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