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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محامي حسن شاكوش: المطرب لم يطلق زوجته حتى الآن | تفاصيل جديدة

حسن شاكوش وزوجته
حسن شاكوش وزوجته

نفى محمد أبو العلا، محامي المطرب حسن شاكوش، أن يكون حسن شاكوش قام بجعل زوجته تمضي على أي إيصالات أمانة.

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وأضاف “أبو العلا”، محامي المطرب حسن شاكوش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "زوجته ادعت في المحضر أنها قامت بالإمضاء على إيصالات أمانة، وهذا غير صحيح".


وأشار إلى أن "حقيقة الموضوع ذهب لقسم الشرطة، وحررت محضرا بأن حسن شاكوش طردها من المنزل وهي كانت تدعي ذلك، وأخذ منها المشغولات الذهبية وإيصال الأمانة وهذا لم يحدث، وقائمة المنقولات". 

وتابع "لا يوجد أي اتفاقيات حدثت بخصوص إيصالات الأمانة والمشغولات الذهبية بحوزتها، وحسن تفاجأ بتركها مسكن الزوجية".
وأوضح "حسن فوجئ بأنها أخذت الأموال من المنزل وهي أموال تقدر بـ 500 ألف جنيه كان يتركها في المنزل وحررنا محضرا بذلك"، مشيرا إلى "المحاضر حاليا في يد النيابة وننتظر نتيجة التحقيق".

وأكد محامي المطرب حسن شاكوش، "حسن شاكوش لم يطلق زوجته حتى الآن".

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