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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

مرضها يمنعها من الزواج ومش هقدر أقول سبب الانفصال.. تصريحات صادمة لطليق زوجة حسن شاكوش

تصريحات صادمة لطليق
تصريحات صادمة لطليق زوجة حسن شاكوش

كشف طليق زوجة حسن شاكوش العديد من الأسرار وكواليس زواجه من ريم طارق ،والخلافات التي أدت الي الطلاق ثم زواجها من مطرب المهرجانات حسن شاكوش وقال إن الطلاق حدثت لأسباب تتعلق بهما معا و إن هناك أسباب تمنعها من الزواج مرة أخرى .

تصريحات طليق زوجة حسن شاكوش

قال طليق ريم طارق زوجة حسن شاكوش العديد من التصريحات لأول مرة حول أزمته مع طليقة حسن شاكوش وأسباب الانفصال بينهم من خلال برنامج تفاصيل، المذاع عبر قناة “صدى البلد2”مع الإعلامية نهال طايل بحلقة خاصة معه والتي كشف من خلالها العديد من الأسرار الخاصة .

وقال طليق ريم طارق: “أنا مكنتش بضربها ومضربتهاش علقة موت ولا حاجة، وعمري ما مديت ايدي عليها، وكل مشكلة بينا كنت بروح أشتكي لوالدها”.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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