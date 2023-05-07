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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طليق زوجة حسن شاكوش: عمري ما مديت إيدي عليها .. فيديو

صدى البلد

كشف طليق ريم طارق، تفاصيل قصته مع طليقته السابقة والزوجة الحالية لـ مغني المهرجانات حسن شاكوش.

وقال أحمد طليق ريم طارق، ببرنامج تفاصيل تقديم الإعلامية نهال طايل والمذاع على قناة صدى البلد: أنا كنت ساكن في فيصل وهي كانت من سكان فيصل جنبي، وكنت أعرفها من قبل أهلها ما يعرفوني، ودخلت البيت من بابه واتقدمتلها  ووافقوا عليا، وأثناء فترة الزواج مشيوا من فيصل وراحوا سكنوا في الشيخ زايد.

مكنتش بضربها


تابع طليق ريم طارق: أنا مكنتش بضربها ومضربتهاش علقة موت ولا حاجة، وعمري ما مديت ايدي عليها، وكل مشكلة بينا كنت بروح أشتكي لوالدها.

واستكمل: كان فيه ظروف معينة للطلاق ولما حصل مشاكل بيني وبينها، أهلها جابوا المأذون وقعدنا، ومعرفش أنا مرفوع عليا قضايا ليه بعد الطلاق؟، ومش طالب غير اني عايز أعيش في استقرار.

وأضاف: مرفوع عليا قضايا منقولات وايصالات أمانة، وكل اللي عايزه منها تتنازل عن القضايا اللي رفعاها عليا وربنا يسعدها في حياتها.

وأوضح طليق ريم: اتفرض عليا الطلاق ومكنتش عايز أطلقها، وطلقتها وأخدت حقوقها الكاملة، وأنا مرفوع عليا قضايا في المحاكم.

الإعلامية نهال طايل حسن شاكوش زوجة حسن شاكوش قناة صدي البلد مغني المهرجانات حسن شاكوش

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