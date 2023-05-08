الاتحاد الأوروبي يستعد لاستضافة محادثات بين رئيسي أرمينيا وأذربيجان نهاية الأسبوع

يستعد الاتحاد الأوروبي لاستضافة محادثات بين رئيسي أرمينيا وأذربيجان نهاية الأسبوع الجاري، في ظل تزايد التكهنات بشأن احتمالية توقيع اتفاقية سلام بين الجانبين عقب عقود من النزاع المسلح.

وذكر مصدران داخل الاتحاد الأوروبي -في تصريحات خاصة لصحيفة "بوليتيكو" في نسختها الأوروبية الصادرة من بروكسل، اليوم /الإثنين/- أنه من المقرر عقد المحادثات خلال يومي 13 و14 مايو الجاري، لكن جدول الأعمال لم يتحدد رسميًا، مُشيرين إلى أن وزيري خارجية البلدين رفضا التعليق على هذه الأنباء.

ونقلت صحيفة "بوليتيكو" عن مسئول في المفوضية الأوروبية، الذي طلب عدم ذكر اسمه، قوله: "نعتبر تلك الخطوة بمثابة استمرار لجهود تطبيع العلاقات الأرمينية الأذرية، واستئناف للاجتماعات الثلاثية التي عقدت في إطار صيغة بروكسل ومتابعة لمحادثات السلام المهمة والإيجابية التي عقدت في واشنطن الأسبوع الماضي".

يُشار إلى أن وزيري خارجية البلدين اجتمعا، في وقت سابق من هذا الشهر، لإجراء مفاوضات بوساطة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وتصاعدت الدعوات للتوصل إلى اتفاق سلام دائم بعد سلسلة من الاشتباكات العنيفة الأخيرة على طول الحدود المشتركة بعد عامين ونصف فقط من الحرب الدامية حول منطقة ناجورنو قره باغ المتنازع عليها والتي أسفرت عن مقتل الآلاف من الجنود الأرمن والأذريين.

جدير بالذكر أن قضية وحدة الأراضي كانت على رأس جدول أعمال المفاوضات، وفي الشهر الماضي، أشار باشينيان إلى أن يريفان مستعدة لقبول السيادة الأذربيجانية على ناجورنو قره باغ.