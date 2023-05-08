وصول الدفعة الثانية من اليمنيين العالقين في السودان إلى عدن

وصلت الدفعة الثانية من اليمنيين الذين تم إجلاؤهم من السودان اليوم / الإثنين / إلى مطار عدن الدولي مرورا بمدينة جدة السعودية.

وضمت الدفعة - حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأنت) - 270 شخصا على متن رحلة للخطوط الجوية اليمنية بعد ساعات من رحلتها الأولى التي أقلت 180 شخصا من العائلات والطالبات الذين تم إجلاؤهم بحرا إلى مدينة جدة بمساعدة المملكة العربية السعودية، على ضوء التطورات الأمنية في الاراضي السودانية.

ياتي ذلك وسط اهتمام رئاسي وحكومي بتسريع عمليات الإجلاء للرعايا اليمنين العالقين في الاراضي السودانية وتقديم الرعاية والمساعدات اللازمة لهم، وبدعم من المملكة العربية السعودية.