دول مستفيدة.. أحمد موسى يفجر مفاجأة بشأن الأزمة السودانية |فيديو

قدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة اليوم، من جمهورية تشاد على هامش زيارة وزير الخارجية لجمهورية تشاد.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، "أصوات الرصاص والمدافع هي السائدة في السودان"، لافتا إلى أن "هناك دولا مستفيدة وتسعى لاستمرار الحرب في السودان".

وأضاف "هناك أياد تعبث في أمن السودان، وهناك دول تخطط لإرسال قوات حفظ السلام للسودان بنفس سيناريو الصومال للسيطرة على الدولة".

وأشار إلى أن "قوات حفظ السلام هي بمثابة تدخل دولي في شؤون السودان وليس مساعدتهم"، معلقا "دول تدعم وجود قوات حفظ السلام في السودان من أجل نقل السلام بدون مراقبة".