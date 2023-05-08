قدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة اليوم، من جمهورية تشاد على هامش زيارة وزير الخارجية لجمهورية تشاد.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "اجتماعات جدة بين الأطراف في السودان لا يوجد أي معلومات عن خطوة إيجابية".

وأشار الإعلامي أحمد موسى،: "مصادر في القوات المسلحة السودانية تؤكد لا جلوس مع الدعم السريع إلا بتنفيذ طلباتها أولا".

وأوضح الإعلامي أحمد موسى،: "السودان منذ خلع البشير في 2019 لم يتخذوا أي خطوات إيجابية"، مضيفا: "سامح شكري يزور تشاد وجنوب السودان من أجل العمل على إيقاف الحرب الطاحنة في السودان".