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رئيس قسم الأطفال بقصر العيني توضح طرق الوقاية من أمراض الصيف

فاتن عبد العزيز
فاتن عبد العزيز

قالت الدكتورة فاتن عبد العزيز، رئيس قسم الأطفال طب قصر العيني، أن التسمم الغذائي من الأمراض المنتشرة في فصل الصيف، ويكون مصدره من الأطعمة أو المشروبات خارج المنزل ذات جودة منخفضة، كما يمكن أن تتكاثر البكتيريا في الأطعمة إذا ترك مع درجة حرارة مرتفعة، ما يسبب في التسمم الغذائي.

وأضافت "عبد العزيز"، خلال لقاء، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي ، أن أعراض التسمم الغذائي شبيهة بالنزلة المعوية مثل القيء الحاد وآلام في البطن.

ولفتت أنه من ضمن الأمراض المنتشرة في فصل الصيف مرض الجلد البكتيريا أو الطفح الجلد "حمو النيل"، بسبب العرق وارتفاع الحرارة والرطوبة، موضحة أنه من بين الأمراض أيضا حروق الجلد وجفاف.

وأشارت إلى أن أمراض الجهاز التنفسي قد تصيب الأطفال في فصل الصيف مثل نزلات البرد وزيادة الحساسية، كما أن ارتفاع الحرارة قد تؤدي ضربة الشمس.

وأوضحت أنه يجب تقوية جهاز المناعة بالتغذية الجيدة منذ الرضاعة والحصول على التطعيمات الإجبارية وغير الإجبارية، بجانب النظافة الشخصية وغسل اليدين، والحفاظ على الأطعمة لعدم تعرضها للتلف وتجنب الخروج في درجات الحرارة المرتفعة وتناول السوائل.

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