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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار توك شو| البرهان يشكر الرئيس السيسي .. وأحمد موسى يعتذر لـ المشاهدين.. الجديد في أزمة حسن شاكوش وزوجته

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:


البرهان لـ «القاهرة الإخبارية»: أشكر الرئيس السيسي وكل المصريين
قال الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، إن مداخلته في قناة القاهرة الإخبارية فرصة طيبة من أجل أن يتقدم بالشكر والتقدير، للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، ولكل المصريين حكومًا وشعبًا على استقبالهم للشعب السوداني في محنته.

 

أحمد موسى يعتذر لـ المشاهدين على الهواء لهذا السبب
تأثر الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، بدرجة الحرارة العالية في دولة تشاد، قائلا: "معلش درجة الحرارة عالية أوي تقريبا 45 درجة".


الرئيس السيسي يستجيب لـ عزة مصطفى ويوجه بعلاج الطفلة حلا مريضة السكر
استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمناشدة الإعلامية عزة مصطفى خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" من أجل علاج طفلة تعاني من مرض السكر.

 

مستشار وزير التموين: جرام الذهب انخفض 100 جنيه لهذا السبب
قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، إن المقترح الذي تقدم به الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، جاء بسبب وجود فجوة في الذهب الموجود بالسوق المصرية، وإيجاد آلية لإتاحة المعروض من الذهب بهدف استقرار الأسعار.


أخد منها مؤخر الصداق.. تطور جديد في خلاف حسن شاكوش وزوجته..فيديو
كشف هايدي الفضالي محامية زوجة حسن شاكوش، كواليس وتفاصيل الخلاف بين موكلتها والمطرب حسن شاكوش.


رسالة مهمة من وزير المالية للمصريين في الخارج
تحدث الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن مبادرة استيراد سيارات المصريين في الخارج .

وقال “معيط”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، "خلال الفترة الماضية، تم طلب مد مبادرة استيراد السيارات المصريين في الخارج، وبالفعل تم مدها لمدة شهرين".


أمطار ورياح .. تحذير عاجل من الأرصاد
أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال فترات النهار بالأمس كان هناك ارتفاع بدرجات الرطوبة، لذا لم نشعر بانخفاض درجات الحرارة، والذي مستمر معنا اليوم، بسبب أن الكتل الهوائية قادمة من أوروبا عابرة البحر المتوسط.


والدها بيموت.. محامية زوجة حسن شاكوش تفجر مفاجأة على الهواء| فيديو
قالت هايدي الفضالي، محامية زوجة حسن شاكوش، إن العائلة جميعها تضررت من واقعة حسن شاكوش، لافته إلى أنه تم التعدي على زوجة حسن شاكوش وعائلتها، علنا بالسب والقذف، من خلال المكالمات الصوتية أو التسجيلات المرسلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


طلب عاجل من وزيرة الهجرة للمصريين بالخارج بشأن استيراد السيارات.. تفاصيل
كشفت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، آخر مستجدات ملف مبادرة استيراد المصريين في الخارج للسيارات.


محامي حسن شاكوش يفجر مفاجأة جديدة حول مؤخر صداق زوجته.. فيديو
كشف محمد أبو العلا، محامي مؤدي المهرجانات، حسن شاكوش، آخر تطورات القضية التي رفعتها ضده زوجته؛ متهمة إياه بالاستيلاء على مشغولاتها الذهبية، وإيصال أمانة قيمة مؤخر صداقها، وطردها من منزل الزوجية، فيما اتهمها الزوج بالاستيلاء على 500 ألف جنيه قبل أن تترك المنزل طواعية.

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