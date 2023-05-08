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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المصري يفوز على بترول أسيوط 3-1 ويتأهل لدور الـ 16 لبطولة كأس مصر

صدى البلد

تأهل الفريق الاول لكرة القدم بالنادي المصري، لدور الـ 16 من بطولة كأس مصر، عقب فوزه على منافسه بترول أسيوط، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، بدور الـ32 من البطولة.

سجل أهداف المصري إسلام عطية في الدقيقة 34، ورجب عمران هدفين في الدقيقتين 38، 89 وسجل هدف بترول أسيوط مراد صبري 4

تشكيل المصري


 حراسة المرمى: عصام ثروت 

في الدفاع: كريم العراقي، عمرو موسى، عماد الدين بو بكر، عمرو سعداوي

خط الوسط: ايزي ايميكا، إسلام عطية  كثنائي ارتكاز  محمد جريندو.

خط الهجوم: رجب عمران، حسن علي، عبده يحيى.
 

النادي المصري بترول أسيوط بطولة كأس مصر تشكيل المصري ستاد الجيش ببرج العرب

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