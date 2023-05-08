المصري يفوز على بترول أسيوط 3-1 ويتأهل لدور الـ 16 لبطولة كأس مصر

تأهل الفريق الاول لكرة القدم بالنادي المصري، لدور الـ 16 من بطولة كأس مصر، عقب فوزه على منافسه بترول أسيوط، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، بدور الـ32 من البطولة.

سجل أهداف المصري إسلام عطية في الدقيقة 34، ورجب عمران هدفين في الدقيقتين 38، 89 وسجل هدف بترول أسيوط مراد صبري 4



تشكيل المصري



حراسة المرمى: عصام ثروت

في الدفاع: كريم العراقي، عمرو موسى، عماد الدين بو بكر، عمرو سعداوي

خط الوسط: ايزي ايميكا، إسلام عطية كثنائي ارتكاز محمد جريندو.

خط الهجوم: رجب عمران، حسن علي، عبده يحيى.

