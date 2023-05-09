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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة نصف نقل بالوادي الجديد

اسعاف
اسعاف

أصيب شخصان في حادث انقلاب سيارة نصف نقل، اليوم الإثنين، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج.

ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد، من إدارة شرطة النجدة يفيد بإصابة سائق ومساعده في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي، و تبين انقلاب سيارة نصف نقل بطريق الفرافرة الداخلة، بجوار محطة وقود قرية " أبو منقار" بمنطقة الكيلو 90 بالطريق، أسفر عن إصابة كل من محمود أحمد محمد، 30 سنة، وشعبان محمد شعبان، 26 سنة، بجروح وإصابات متفرقة بالجسم.

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انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وقامت الوحدة المحلية لمركز الفرافرة ووحدة المرور بالدفع بمعدات وأوناش لرفع آثار الحادث من طريق " الداخلة – الفرافرة " وإعادة السيولة المرورية لطبيعتها.

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