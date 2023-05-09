لازم تنزلها على موبايلك.. أفضل تطبيقات قراءة أذكار الصباح والمساء

للأذكار الدينية فوائد عديدة لتحصين النفس والتقرب إلى الله تعالى، والسمو بروحانيات العقل والقلب، ومن الأذكار الهامة التي يجب أن نواظب عليها أذكار الصباح والمساء ، وغيرها من الأذكار الأخرى التي يجب أن نلتزم بها.

فلقد أوصانا نبينا الكريم ﷺ بقراءة الأذكار يوميًا والمواظبة عليها وهي سنة مستحبة عن نبينا محمد ﷺ. لذلك سنستعرض أفضل تطبيقات على الهاتف لقراءة أذكار الصباح والمساء.

تطبيق أذكار المسلم

يُعد تطبيق أذكار المسلم من أفضل تطبيقات الأذكار التي يمكنك استخدامها على هاتفك وهذ لمميزاته العديدة التي يقدمها للمستخدمين، فأهم ما يميز هذا التطبيق أنه يعمل على إظهار الإشعارات على شاشة هاتفك بشكل دوري ليس هذا فحسب بل يمكنك التحكم في عدد المرات التي تريد أن يظهر فيه الإشعار.

كما لا يقتصر هذا التطبيق على عرض الأذكار في صورة إشعارات بل يتوفر بداخل التطبيق العديد من الأذكار التي يحتاج إليها كل مسلم في حياته اليومية ومن أهمه أذكار الصباح والمساء.

هذا بالإضافة إلى أنه يمكنك التحكم في حجم الخط ولونه لكي يتلائم مع عينيك دون وجود أي صعوبة عند استخدام التطبيق وهذا من خلال تحكمك في حجم الخط سواء كنت تريده صغيراً أو كبيراً، أما ما يتميز به أنه يعمل بدون انترنت ويُعد هو أفضل تطبيق أذكار بدون نت يمكنك استخدامه في أي وقت وأي مكان تريد.

تطبيق حصني

برنامج حصني هو من أفضل تطبيقات الأذكار الإسلامية التي تحتاجها على هاتفك فلا غنى عنه لكل مسلم لما يقدمه للمستخدمين من مميزات كثيرة تجتمع كلها في هذا التطبيق.

كما يوفر لك التطبيق الكثير من الأدعية التي تُقارب 250 ذكر وليست كلها مجتمعة في قسم واحد بل يتم تقسيم الأذكار إلى العديد من الأذكار لكي تستطيع الوصول إلى التطبيق الذي تريده بسهولة كبيرة دون إضاعة أي وقت.

بالإضافة إلى أن التطبيق يحتوي على قسم يُطلق عليه قسم الكنوز المخزنة وهذا القسم يحتوي على العبادات ذات الفضل الكبير والتي لا تحتاج إلى جهد أو مجهود

تطبيق إسلام بوك

يعتبر تطبيق إسلام ويب من أفضل تطبيقات الأذكار الإسلامية التي لابد لكل مُسلم من تحميلها على هاتفه ويحتوي هذا التطبيق على العديد من المميزات التي لا تتواجد في العديد من تطبيقات الأذكار الأخرى.

وأهم ما يميز هذا التطبيق أنه يحتوي على العديد من الأقسام وتنقسم هذه الأقسام إلى أقسام خاصة بالقرآن الكريم وأقسام خاصة بالأذكار وقسم خاص بأوقات الصلاة ليس هذا فحسب بل يحتوي أيضاً على قسم خاص بالحديث الشريف.

بالإضافة إلى أنه أفضل تطبيق أذكار بدون نت ستقوم باستخدامه لأنك يمكنك قراءة الاذكار دون الحاجة إلى استخدام الإنترنت.

تطبيق الباقيات

برنامج الباقيات من فضل تطبيقات الأذكار الإسلامية التي ينبغي لكل مسلم استخدامه للتذكير بالاذكار المطلوبة في حياتنا اليومية وما يميز التطبيق أنه متوفر للأندرويد والأيفون.

كما لا يحتاج التطبيق إلى مجهود عند الاستخدام لأن واجهة التطبيق سهلة وبسيطة يمكن لأي شخص استخدامها بسهولة، كما يقوم التطبيق بتوفير فض الاذكار التي تقوم بقرائتها.

بالإضافة إلى أنه يقوم بتوفير الرقية الشرعية التي يحتاجها كل شخص ويقوم بتوفير أسماء الله الحسنى فيمكنك قرائتها من خلال تطبيق الباقيات كما يوفر لك العديد من المميزات الأخرى.

تطبيق حصن المسلم



حصن المسلم هو من أفضل تطبيقات الأذكار الإسلامية التي ستجدها عبر الإنترنت والتي توفر لك إمكانية قراءة الأذكار من خلال الهواتف الذكية دون استخدام كتب الأذكار لأنك ستجد في هذا التطبيق جميع الأذكار التي ستحتاجها.

كما يحتوي تطبيق حصن المسلم على العديد من الأدعية والأذكار التي ستجدها جميعاً داخل التطبيق على هيئة أقسام وهذا لكي يُسهل لك التطبيق علمية البحث عن الأذكار داخل التطبيق