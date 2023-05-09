عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أحمد مناع يتفقد مبنى مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة

صدى البلد

تفقد المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، مبنى المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة سير العمل وجميع التجهيزات الخاصة بمبنى مجلس النواب.

 

Open photo

وخلال الزيارة، اطلع المستشار أحمد مناع على التجهيزات النهائية لقاعة المجلس، كما قام بجولة داخل المبنى شملت المكاتب الرئيسية وقاعات الاجتماعات وصالات الاستقبال، وكذلك المكاتب الخاصة بالعاملين بالأمانة العامة لمجلس النواب.

Open photo

وأعرب المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، عن شكره للقائمين على تنفيذ مقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة وجميع العاملين لما تحقق من إنجاز، مشيداً بالجهد المبذول، مؤكداً أن المقر الجديد لمجلس النواب يمثل طفرة إنشائية تليق بتاريخ المؤسسة التشريعية العريقة.

أحمد مناع العاصمة الإدارية الجديدة مجلس النواب المستشار أحمد مناع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. انتهاء مشوار نجم الأهلي مع الفريق بعد إصابته| الأسباب والتفاصيل

الحديد يتراجع بقوة بنسبة 30% عالميا.. وهذا سعر الطن الآن في مصر

الجرام نزل 290 جنيها|الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ أيام وعيار21 الآن مفاجأة

تشمل 22 مليون مواطن.. بشرى سارة من الحكومة بعد 6 أيام| اعرف الحكاية

بواسطة سفينة مصرية| وصول العالقين المصريين من ميناء بورتسودان

تراجع أسعار الدواجن والبيض بعد الإفراج عن مستلزمات أعلاف بـ68 مليار جنيه

بعد قرار عزله.. مصير الاجتماع المرتقب لـ مرتضى منصور في الزمالك| مفاجأة

تسبب الحموضة.. 7 أطعمة لا تأكلها قبل النوم

ترشيحاتنا

طعنات وجروح.. العثور على جثماني ربة منزل وابنتها في الجيزة

الأطرش: الأقارب هم الأحق بالوصاية على مال اليتيم وليس الأم لهذا السبب

ضربة جديدة تعمق جراح الترجي قبل مواجهة الأهلي.. تفاصيل

غير متوقعة .. أبرز أسباب العقم عند الرجال والنساء وطرق العلاج

تعليق قاس من الصين على طرد دبلوماسي كندي من البلاد.. القصة الكاملة

بشرى للمهندسين وهيكلة المجلس الأعلى للجامعات وخفض الكليات النظرية.. اعرف الحكاية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقف إنتاج سيجارة الشعب "بوكس".. نقص في المخزون والشركة توضح الحقيقة| تفاصيل

شاهد.. لحظات اصطدام جناح طائرة بالأرض في الأرجنتين| ماذا حدث

الوصفة الأصلية للكركم والفلفل الأسود لتسليك انسداد الأوردة المليئة بالكوليسترول

لن تصدق.. بريطانية تعثر على حيوان خطير داخل علبة فاصوليا..صورة

فيديو

ضجة كبيرة.. فتاة تثير الجدل بعد طردها من مطعم شهير لهذا السبب| فيديوجراف

 هل ينفذ طلب أسرة نيرة أشرف بإذاعة حكم إعدام محمد عادل؟

الحلاوة بالقشطة والعسل.. 7 أمراض خطيرة يسببها ساندوتش السكلانس

ظهور تطورات جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ