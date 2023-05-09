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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

غير متوقعة .. أبرز أسباب العقم عند الرجال والنساء وطرق العلاج

غير متوقعة .. أبرز
غير متوقعة .. أبرز أسباب العقم عند الرجال والنساء

أسباب العقم عند الرجال والنساء وطرق علاجه، متعددة وكثيرة ويتغاضى عنها بعض الرجال دون إدراك تأثيرها على الإنجاب، ومن بينها وجود عيوب وراثية تحدث خلال على إنتاج الحيوانات المنوية وغيرها من أسباب أخرى، أصبح العقم مشكلة سريعة النمو، عندما تكون المرأة غير قادرة على الإنجاب بسبب مشكلة في الجهاز التناسلي لزوجها، فإن الحالة تسمى العقم، كل من الرجال والنساء يقعون فريسة لها، وفقًا لأحد الأرقام، يعاني 15 في المائة من الناس في البلاد من هذه المشكلة من المثير للقلق أن هذه مشكلة خطيرة ولكن الأزواج يخافون أو يخجلون من التحدث عنها.

كشف موقع هيلثي عن تعريف العقم وعن أسبابه وكيف يمكن الوقاية منه؟ 

ما هو العقم؟

ما هو العقم؟

 إنه إذا كان الزوجان يمارسان نشاطًا جنسيًا مستمرًا لمدة عام واحد دون أي حماية ، ومع ذلك لم يحدث الحمل ، فإن هذه المشكلة تسمى العقم.

ما هي أسباب العقم عند النساء؟

ما هي أسباب العقم عند النساء؟

 

يمكن أن تكون هناك أسباب مختلفة للعقم عند الرجال والنساء. إذا تحدثنا عن النساء ، إذن بشكل أساسي
 

  • ضعف المبيض
  • قصور قناتي فالوب
  • الرحم الخاطئ
  • التوازن الهرموني للجسم غير صحيح
  • السل في قناة فالوب

أسباب العقم عند الرجال

أسباب العقم عند الرجال
  • نوعية رديئة من الحيوانات المنوية
  • انخفاض عدد الحيوانات المنوية
  • انخفاض حركة الحيوانات المنوية
  • التوازن الهرموني للجسم غير صحيح
  • فقدان الانتصاب
  • لا تعمل في الوقت المحدد
  • ضغط
  • أي مرض يسبب انخفاض عدد الحيوانات المنوية

عوامل الخطر للعقم

عوامل الخطر للعقم
  • الأزواج غير قادرين على التجمع بسبب ساعات العمل المختلفة
  • التدخين والكحول وتعاطي التبغ
  • فيروس كورونا
  • التأخير في الزواج في الوقت المناسب والتخطيط للأطفال

هل النساء أكثر عرضة للعقم من الرجال؟

هل النساء أكثر عرضة للعقم من الرجال؟

 أن هذا ليس صحيحًا. لهذا ، 40٪ إناث ، 40٪ ذكور ، 10٪ كلاهما ، و 10٪ غير معروفين.

أعراض العقم

أعراض العقم
  • أكبر وأول أعراضه هو عدم الحمل حتى بعد عام واحد من الزواج.
  • يجب ألا تنتظر النساء فوق سن 35 عامًا
  • أعراض الانتباذ البطاني الرحمي مثل فترات مؤلمة وغزارة وحمى وآلام أسفل الظهر وإفرازات مهبلية

علاج العقم

علاج العقم

أخبر كلا الطبيبين أن أهم شيء في علاجه هو دعم الأسرة والشريك. يمكن أن يكون العلاج رخيصًا أو مكلفًا حسب الحالة الفردية ولكنه قابل للشفاء. ومع ذلك ، قد تكون هناك حاجة في بعض الأحيان لأطفال الأنابيب. ضع في اعتبارك أنه إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا صحيًا وتتمتع بصحة جيدة ولائقة للرؤية ، فليس من الضروري ألا تكون لديك هذه المشكلة، إذا كنت تشك في أي مكان ، اذهب إلى الطبيب على الفور أهم شيء هو أن هذه المشكلة يمكن أن تحدث لكل من الرجال والنساء ، لذلك من الضروري فحصهما ومعالجتهما.

 أشياء ضعها في الاعتبار لتجنب العقم

ضع هذه الأشياء في الاعتبار لتجنب العقم
  1. إذا كانت لديك أي مشكلة تتعلق بفترة ما قبل الزواج ، فاستمر في مراجعة الطبيب.
  2. يمكن أن تسبب مشاكل مثل متلازمة تكيس المبايض أو انخفاض مخزون البويضات مشاكل في الخصوبة ، لذا اخضعي للفحص.
  3. اعتني بالنظام الغذائي من سن مبكرة
  4. التحكم في الوزن
  5. قم بتمارين خفيفة
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