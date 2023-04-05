العقم بين الدول الغنية الفقيرة.. تحليل بيانات الصحة العالمية الجديدة

أشار أحدث تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية (WHO) إلى أن واحدًا من كل ستة أشخاص حول العالم يعاني من العقم، في احصائية جديدة ذات بيانات صادمة عن المعدل الإنجابي حول العالم.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، اتضح أن هناك فرقًا بسيطا في معدلات الإصابة بين الدول ذات الدخل المرتفع والمتوسط ​​والمنخفض، وتبلغ نسبة البالغين المتأثرين بالعقم خلال حياتهم 17.8٪ في الدول ذات الدخل المرتفع و 16.5٪ في الدول ذات الدخل المتوسط ​​والمنخفض.

وتدعو منظمة الصحة العالمية إلى تحسين العقم، وفقًا للخدمة الوطنية للصحة في بريطانيا (NHS)، وتعرف منظمة الصحة العالمية العقم على أنه عدم تحقيق الحمل بعد 12 شهرًا أو أكثر من الزواج.

ويمكن استخدام العلاج الطبي لعدم وجود التبويض أو الإجراءات الجراحية لمساعدة النساء بشكل خاص، في حين تتوفر عمليات التلقيح الداخلي (IUI) أو التخصيب في المختبر (IVF) لمساعدة الأزواج على الحمل.

وتقول المنظمة إن في معظم الدول، يتم تمويل العلاج للخصوبة من قبل الأفراد بدلاً من الهيئات الرسمية، مما يمكن أن يؤدي إلى صعوبات مالية للكثيرين. وينفق الأشخاص في الدول الأكثر فقرًا نسبة أكبر من دخلهم على الرعاية الخاصة بالخصوبة مقارنة بالأشخاص الأغنياء، وفقًا للتقرير.

وتعتبر التكاليف العالية عاملاً يمنع الناس من الوصول إلى العلاج وعدم القدرة في النهاية على الحمل عندما تفشل الطرق الطبيعية.

ويقول المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم: "يكشف التقرير عن حقيقة مهمة، أن العقم لا يميز".