عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

العقم بين الدول الغنية الفقيرة.. تحليل بيانات الصحة العالمية الجديدة

مختبر
مختبر

أشار أحدث تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية (WHO) إلى أن واحدًا من كل ستة أشخاص حول العالم يعاني من العقم، في احصائية جديدة ذات بيانات صادمة عن المعدل الإنجابي حول العالم.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، اتضح أن هناك فرقًا بسيطا في معدلات الإصابة بين الدول ذات الدخل المرتفع والمتوسط ​​والمنخفض، وتبلغ نسبة البالغين المتأثرين بالعقم خلال حياتهم 17.8٪ في الدول ذات الدخل المرتفع و 16.5٪ في الدول ذات الدخل المتوسط ​​والمنخفض. 

txt

يوم علمي لأطباء النساء والتوليد بالسويس حول بروتوكولات التعامل مع حالات العقم

txt

بعد 34 تهمة موجهة|ما سر غياب ميلانيا وإيفانكا عن مؤتمر ترامب المهم؟

وتدعو منظمة الصحة العالمية إلى تحسين العقم، وفقًا للخدمة الوطنية للصحة في بريطانيا (NHS)، وتعرف منظمة الصحة العالمية العقم على أنه عدم تحقيق الحمل بعد 12 شهرًا أو أكثر من الزواج.

ويمكن استخدام العلاج الطبي لعدم وجود التبويض أو الإجراءات الجراحية لمساعدة النساء بشكل خاص، في حين تتوفر عمليات التلقيح الداخلي (IUI) أو التخصيب في المختبر (IVF) لمساعدة الأزواج على الحمل. 

وتقول المنظمة إن في معظم الدول، يتم تمويل العلاج للخصوبة من قبل الأفراد بدلاً من الهيئات الرسمية، مما يمكن أن يؤدي إلى صعوبات مالية للكثيرين. وينفق الأشخاص في الدول الأكثر فقرًا نسبة أكبر من دخلهم على الرعاية الخاصة بالخصوبة مقارنة بالأشخاص الأغنياء، وفقًا للتقرير.

وتعتبر التكاليف العالية عاملاً يمنع الناس من الوصول إلى العلاج وعدم القدرة في النهاية على الحمل عندما تفشل الطرق الطبيعية. 

ويقول المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم: "يكشف التقرير عن حقيقة مهمة، أن العقم لا يميز".

منظمة الصحة العالمية الصحة العالمية العلاج معدل الإنجاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقب الهزيمة أمام المصري.. أحمد حسن: الزمالك يعلن تجميد 4 لاعبين

بعد قرارات مرتضى منصور النارية.. نجم الزمالك يُفاجئ الجميع برد صادم

انتهاء الهيمنة.. الصين توجه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي بعملة جديدة

بفرمان رئيس النادي| من هم اللاعبون المجمدون في الزمالك لنهاية الموسم

عقب الهزيمة أمام المصري..الزمالك يقرر طرد الجهاز الإداري للنادي

فرمان من الزمالك بتجميد أربعة لاعبين

مجلس الوزراء السعودي يصدر بياناً بشأن لقاء الرئيس السيسي وبن سلمان

الجو هيقلب بكرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يكشف حقيقة طلب محمد صلاح حصول اللاعبين على مستحقاتهم |فيديو

خالد الغندور يُفجر مفاجأة بشأن إيقاف كهربا قبل مواجهة الأهلي وغزل المحلة

تراجع الفراخ..أسعار الدواجن والبيض اليوم الاربعاء 5 ابريل 2023

سعر iphone 12 Pro في السعودية

لم نفكر..جمال علام يكشف حقيقة مطالبة وزير الرياضة اتحاد الكرة بتقديم الاستقالة

بعد رفع الفائدة.. هذه البنوك تقدم أعلى عائد على الشهادات في مصر 

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سواد الرقبة يكشف الإصابة بمرض خطير .. والعلاج بـ 5 نصائح

عثور صياد على كاميرا قديمة في النهر.. شاهد ماذا وجد بداخلها

حفنة من اللوز النيء على السحور.. ماذا تفعل لجسمك؟

خبير تغذية يحذر من تناول هذا النوع من الخبز على السحور

فيديو

بعد الفيديوهات الخادشة.. موعد الحكم على البلوجر سلمى الشيمي|فما العقوبة المتوقعة ؟

مأساة إنسانية.. نجمة «الحاج متولي» تتسول وتفترش الأرض بعد انهيار منزلها "فيديوجراف"

ضربة قوية لـ الدولار عالميا.. ما سر الهبوط المفاجئ؟ |شاهد

عاطل لمدة سنتين..معلومات مثيرة عن الألماني هايكو هيرليتش الأقرب لقيادة الزمالك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

اﻟﻤﺰﻳﺪ