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برلمان

برلماني: الدولة تحمي أبناءها داخليا وخارجيا والسيسي يدير الملفات بحكمته المعهودة

علاء قريطم، عضو لجنة
علاء قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب

قال النائب علاء حمدي  قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مصر تبذل مجهود كبير في عودة المصريين من السودان، موضحًا أن تقدم الدول يقاس بمدي حرصها علي أبنائها واحتضانهم.

 

وأضاف “ قريطم ” خلال تصريحات له اليوم الثلاثاء، أن عودة المصريين من السودان في ظل الأجواء التي تشهدها السودان يؤكد أن مصر تمد يدها لكل المصريين في كل مكان سواء داخل مصر أو خارجها، قائلا: «حرص الدولة علي عودة أبناءها دليل قوي علي أننا نعيش داخل وطن يحمينا ويدافع عن فرد بداخله».

 

وأشاد عضو صناعة النواب بتوجيهات الرئيس السيسي حول ضمان العودة الآمنة للمصريين من السودان، وكذا توفير ما يلزم من خدمات، إغاثية وطبية وغذائية، في المعابر البرية بين مصر والسودان،  موضحا أن الرئيس السيسي يعمل في صمت دون ضجيج مما يؤكد حكمته في إدارة الملفات وهذا يؤكد  قوة الدولة والدبلوماسية المصرية.

 

وكانت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، كشفت أخر مستجدات ملف إعادة المصريين المتواجدين في السودان .

 

وتابعت سها جندي :" عدد الجالية المصرية في السودان من 10 لـ 12 ألف مواطن ونصفهم طلاب دارسين هناك، ومع بداية الأزمة تم التواصل مع وزارة الخارجية والسفارة المصرية في الخرطوم لحصر المصريين المتواجدين في السودان وتم الاستعانة بقاعدة البيانات  بأسماء المصريين المتواجدين في السودان ".

 

 

 واكملت سها جندي :" حوالي 8 آلاف مصري عادوا من السودان  منذ  بداية الأزمة"، مضيفة :" تم إتماما عمليات إجلاء بري وإجلاء جوي وإجلاء بحري .

علاء حمدي قريطم لجنة الصناعة السودان مجلس النواب الرئيس السيسي وزيرة الهجرة سها جندي

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