وزير الأوقاف ورئيس جامعة الأزهر يفتتحان مسجد كلية التربية

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر مسجد "التربية" بكلية التربية جامعة الأزهر بالقاهرة، وبحضور لفيف من قيادات الجامعة.



وفي كلمته قدم وزير الأوقاف الشكر للدكتور سلامة داوود على هذه الدعوة الكريمة، مؤكدًا أن الدعوة في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في عصرها الذهبي، وأن التعاون بين الأزهر والإفتاء والأوقاف أثمر عن الكثير من الأنشطة العلمية والثقافية بالمساجد، كمجالس الإقراء، ومجلس الفقه، ومجلس الحديث بالتعاون مع جامعة الأزهر، وكذلك المنبر الثابت والقوافل الدعوية المشتركة.

وأكد وزير الأوقاف أن المسجد ليس مكانًا للعبادة فحسب، بل أصبح مدرسة حقيقية، ويعطي قيمة علمية على يد كبار العلماء والمتخصصين، ويعطي قيمة علمية إضافية لا تقل عن التعليم الصفي.



وأشار وزير الأوقاف إلى إمكانية إقامة مجالس إقراء على يد علماء جامعة الأزهر في مساجد المدن الجامعية وكليات الجامعة على يد أساتذتها المتخصصين متمنيًا لجامعة الأزهر مزيدًا من التوفيق في ظل القيادة الحكيمة لفضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب شيخ الأزهر.



وفي كلمته توجه رئيس جامعة الأزهر بالشكر والتقدير لوزير الأوقاف على حضوره لافتتاح هذا البيت العامر، مشيدًا بأنشطة الأوقاف بالمساجد خلال شهر رمضان، مؤكدًا أن مساجد الأوقاف أصبحت مراكز تنويرية لنشر الفكر الوسطي المستنير للكبار والصغار.



وفي ختام اللقاء أهدى رئيس جامعة الأزهر لوزير الأوقاف نسخة من كتاب: "المزهر للتعريف بجامعة الأزهر"، ونسخة من كتاب: "صفحات من تاريخ الأزهر الشريف".