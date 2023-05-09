عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف ورئيس جامعة الأزهر يفتتحان مسجد كلية التربية

صدى البلد

 افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر مسجد "التربية" بكلية التربية جامعة الأزهر بالقاهرة، وبحضور لفيف من قيادات الجامعة.

 
وفي كلمته قدم  وزير الأوقاف الشكر للدكتور سلامة داوود  على هذه الدعوة الكريمة، مؤكدًا أن الدعوة في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في عصرها الذهبي، وأن التعاون بين الأزهر والإفتاء والأوقاف أثمر عن الكثير من الأنشطة العلمية والثقافية بالمساجد، كمجالس الإقراء، ومجلس الفقه، ومجلس الحديث بالتعاون مع جامعة الأزهر، وكذلك المنبر الثابت والقوافل الدعوية المشتركة. 

وأكد وزير الأوقاف أن المسجد ليس مكانًا للعبادة فحسب، بل أصبح مدرسة حقيقية، ويعطي قيمة علمية على يد كبار العلماء والمتخصصين،  ويعطي قيمة علمية إضافية لا تقل عن التعليم الصفي.


وأشار وزير الأوقاف إلى إمكانية إقامة مجالس إقراء على يد علماء جامعة الأزهر في مساجد المدن الجامعية وكليات الجامعة على يد أساتذتها المتخصصين متمنيًا لجامعة الأزهر مزيدًا من التوفيق في ظل القيادة الحكيمة لفضيلة الإمام الأكبر  أ.د/ أحمد الطيب شيخ الأزهر. 


وفي كلمته توجه  رئيس جامعة الأزهر بالشكر والتقدير لوزير الأوقاف على حضوره لافتتاح هذا البيت العامر، مشيدًا بأنشطة الأوقاف بالمساجد خلال شهر رمضان، مؤكدًا أن مساجد الأوقاف أصبحت مراكز تنويرية لنشر الفكر الوسطي المستنير للكبار والصغار. 


وفي ختام اللقاء أهدى  رئيس جامعة الأزهر لوزير الأوقاف نسخة من كتاب: "المزهر للتعريف بجامعة الأزهر"، ونسخة من كتاب: "صفحات من تاريخ الأزهر الشريف".

وزير الاوقاف جامعة الأزهر وزارة الأوقاف مجالس الإقراء الدكتور محمد مختار جمعة رئيس جامعة الازهر الدكتور سلامة داوود كلية التربية جامعة الأزهر الرئيس عبد الفتاح السيسي شيخ الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننفرد بالمستندات| فيفا يعاقب الزمالك ماليا ويهدد بحرمانه من القيد 3 فترات

عاجل.. انتهاء مشوار نجم الأهلي مع الفريق بعد إصابته| الأسباب والتفاصيل

قبل مباراة الترجي بأيام.. قرار عاجل من كاف يهدد مسيرة الأهلي.. تفاصيل

الحديد يتراجع بقوة بنسبة 30% عالميا.. وهذا سعر الطن الآن في مصر

مكالمة سرية تحمل دليل براءة وفاء مكى.. هند عاكف تكذب ميار الببلاوى

تمثل البراءة.. ميار الببلاوى تُكذب وفاء مكى: ملقتيش حد تدوسي عليه غيري

التموين: صرف زجاجة زيت800 ملي وكيلو سكر لكل فرد على بطاقات التموين

تشمل 22 مليون مواطن.. بشرى سارة من الحكومة بعد 6 أيام| اعرف الحكاية

ترشيحاتنا

جيش الإمام الهادي.. حكاية ميليشيا مسلحة من 1500 طفل تهدد مستقبل اليمن

١٣ شهيدا | غزة تودع قادة السرايا وشهداء العدوان

سفير السويد: تزويد مصر لأوروبا بالطاقة يفيد الطرفين اقتصاديا

وصل إلى جوبا.. سامح شكري يبدأ جولة بدول جوار السودان للتنسيق والتشاور

القاتل الصامت.. دراسة تُحذر من خطورة المكالمات الهاتفية الطويلة| فيديو

السعيد: طرح مُبادرة حوافز تميّز الأداء بإدارة القضية السكانية بتمويل 1.5 مليار جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير متوقع .. سعر فستان غادة عبد الرازق يثير الجدل

شاهد| نوع حمام غريب يتسبب في ذهول الناس.. هل رأيته من قبل؟

قبل مباراة الترجي بأيام.. قرار عاجل من كاف يهدد مسيرة الأهلي.. تفاصيل

القبض على بوتين.. زوجة زيلينسكي تهاجم الرئيس الروسي| تفاصيل

فيديو

وفاء مكي: بتحايل على ميار الببلاوي تقول شهادتها من رمضان.. وربنا يسامحها

تحذير عاجل.. خبير ياباني: زلزال وتسوماني يضربان دولة بالشرق الأوسط.. فيديو

تحذير.. فلوسنا بالبنوك في خطر بسبب حساباتنا على فيسبوك

وفاء مكي: ميار الببلاوي قالت إنها تعبانة علشان كتمت شهادة حق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ