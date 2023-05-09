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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل وزارة التربية والتعليم بسيناء يتابع برنامج التأهيل الذهني والبدني للمعلمين الجدد

برنامج التأهيل الذهني
برنامج التأهيل الذهني والبدني للمعلمين الجدد

 

تابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم،  محافظة شمال سيناء ، برنامج التأهيل الذهني والبدني للمعلمين الجدد بمدارس سيناء ،  بمدرستي اللواء احمد عسكر الثانوية بنات،  ومدرسة اللواء الشهيد هشام شاهين التجارية بنات، تحت اشراف إدارة التدريب التخصصي بديوان عام المديرية  ، تحت رعاية الدكتور د رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، و اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء .                                                                               
تقييم المعلمين:

 

و افاد د.محمد محمود عبد الناصر مدير إدارة التدريب التخصصي،  بانه تم تقييم المعلمين الجدد علي مجموعتين ، المجموعة الاولي لمعلمي رياض الاطفال وضمت 80  متدربا تحت اشراف كل من  تغريد منصور ،وامل محفوظ  .

 

والقاعة الثانية بمدرسة اللواء الشهيد هشام شاهين لمعلمى الفصل وضمت  128متدربا للمحاضر د. ايمان ظريف ، تحت اشراف  كل من: محمد فكيه ، و الشناوي بيومي    .

 حيث دارت المحاضرة حول  " تنمية قيم الولاء والانتماء الوطني " ( المشروعات القومية - حروب الجيل الخامس )  .

          
      
 

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أنشطة فنية متنوعة لاكتشاف الموهوبين بثقافة شمال سيناء

سيناء المعلمين تأهيل الذهني البدني

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