وكيل وزارة التربية والتعليم بسيناء يتابع برنامج التأهيل الذهني والبدني للمعلمين الجدد

تابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، محافظة شمال سيناء ، برنامج التأهيل الذهني والبدني للمعلمين الجدد بمدارس سيناء ، بمدرستي اللواء احمد عسكر الثانوية بنات، ومدرسة اللواء الشهيد هشام شاهين التجارية بنات، تحت اشراف إدارة التدريب التخصصي بديوان عام المديرية ، تحت رعاية الدكتور د رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، و اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء .

تقييم المعلمين:

و افاد د.محمد محمود عبد الناصر مدير إدارة التدريب التخصصي، بانه تم تقييم المعلمين الجدد علي مجموعتين ، المجموعة الاولي لمعلمي رياض الاطفال وضمت 80 متدربا تحت اشراف كل من تغريد منصور ،وامل محفوظ .

والقاعة الثانية بمدرسة اللواء الشهيد هشام شاهين لمعلمى الفصل وضمت 128متدربا للمحاضر د. ايمان ظريف ، تحت اشراف كل من: محمد فكيه ، و الشناوي بيومي .

حيث دارت المحاضرة حول " تنمية قيم الولاء والانتماء الوطني " ( المشروعات القومية - حروب الجيل الخامس ) .





