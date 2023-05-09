عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الإمام الهادي.. حكاية ميليشيا مسلحة من 1500 طفل تهدد مستقبل اليمن

صدى البلد

رغم مرور أكثر من ألف و164 عاما على طي صفحة مؤسس الجارودية في اليمن، فإن مليشيات الحوثي التي سعت لتشييد مجاميع تمجد الموت والفناء، أعادتها مجددًا للواجهة.

وحسب معلومات نشرتها وسال إعلام خليجية، فإن مليشيات الحوثي المدعومة من إيران شكلت مجاميع انتحارية أشبه بعناصر تنظيم القاعدة أو ما يُسمى "الذئاب المنفردة"، تحت اسم "جيش الإمام الهادي".

والهادي هو أول إمام شيعي حكم أجزاء اليمن عام 1006 سنة 284 هـ، واسمه يحيى بن الحسين بن القاسم الرسي، وكان قد قدم إلى اليمن في 893م- 280هـ، وهو غير معروفة أصوله، فيما تقول مصادر إنه من خراسان (إيران حالياً).


المعلومات، التي تُنشر لأول مرة، تشير إلى أن مليشيات الحوثي شيدت قوة تتألف من 1500 عنصر، جميعهم أطفال دون سن الـ15 عاما حصلوا طوال 3 أعوام على دورات عسكرية في حوزات خصصت لتلقينهم الأفكار الطائفية المتطرفة.

ووفقا للمعلومات، فإن مليشيات الحوثي عملت على تدريبهم عسكريا على فنون القتال واستخدام جميع أنواع الأسلحة، بما فيها قطع المدفعية الثقيلة لتولي مهام خاصة في جبهات القتال.

وحسب المعلومات، فإن الأطفال يتم تحفيظهم القرآن الكريم وتدريسهم منهجًا دينيًا مخصصًا تم إعداده بعناية ليلبي رغبة المليشيات الحوثية في بناء مجاميع متطرفة وذات فكر متشدد يقدس الموت ويكفر الآخر وينظر لمن يرفض الحوثي بأنه "يعارض الإسلام والرسول ويعمل لصالح إسرائيل".

وتوضح المعلومات، أن المليشيات الحوثية جمعت 1500 طفل، جرى انتقاء بعضهم من المراكز الصيفية التي تقيمها المليشيات كل عام، في حين جرى تزكية آخرين من قبل الجناح الحوثي الأكثر تطرفا الذي يسمى "الجناح الثقافي أو الثقافيين"، إضافة إلى عدد من أبناء قتلى الحوثي من القيادات الميدانية المتطرفة التي لقيت حتفها في الحرب خلال السنوات الماضية.
وتشير المعلومات إلى أن معسكرات التدريب والمراكز الدينية التي تم جمع الأطفال فيها، توزعت على مناطق محافظة في صعدة؛ منها: "ضحيان" و"باقم" و"الحمزات" و"آل الصيفي" و"مران"، وهي المعاقل الأولى التي صدرت أول جيل من المقاتلين لمليشيات الحوثي الإرهابية.

وحسب دوائر أمنية في اليمن، فإن المليشيات الحوثية نشرت 350 من إجمالي عدد الأطفال في جبهات مأرب والضالع وتعز والساحل الغربي؛ للمشاركة في تنفيذ عمليات عسكرية كتطبيق عملي للتدريبات التي تلقوها في معسكرات التدريب خلال عام كامل.

وشكّلت المليشيات فكر الأطفال المجندين ضمن ما سمته "جيش الإمام الهادي"، وفق عقيدة تقدس الموت دفاعا عن زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي؛ باعتباره من يقوم بحماية إرث النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، والمكلف بمواصلة ما تسمى "مسيرة القرآن" وصولا إلى السيادة لزعيم الحوثيين على الأمة الإسلامية، بحسب المعلومات التي حصلت عليها "العين الإخبارية".

وتشير المعلومات إلى أن الأطفال المجندين كانوا يتلقون بشكل متواصل محاضرات لزعيم مليشيات الحوثي موجهة لهم بشكل خاص يتم تسجيلها وبثها في معسكرات التدريب، إضافة إلى دروس مكثفة من الملازم حسين الحوثي ومحاضرات عبدالملك الحوثي التي يوجهها بشكل خاص لأتباعه في الجناح العسكري والحوزات الدينية.

البرلمان العربي يرحب بإطلاق عملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي

اليمن يطالب إيران بالكف عن دعم ميليشيا الحوثي الإرهابية

اليمن مؤسس الجارودية مليشيات الحوثى الجارودية الحوثي ايران الذئاب المنفردة جيش الإمام الهادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننفرد بالمستندات| فيفا يعاقب الزمالك ماليا ويهدد بحرمانه من القيد 3 فترات

عاجل.. انتهاء مشوار نجم الأهلي مع الفريق بعد إصابته| الأسباب والتفاصيل

قبل مباراة الترجي بأيام.. قرار عاجل من كاف يهدد مسيرة الأهلي.. تفاصيل

الحديد يتراجع بقوة بنسبة 30% عالميا.. وهذا سعر الطن الآن في مصر

مكالمة سرية تحمل دليل براءة وفاء مكى.. هند عاكف تكذب ميار الببلاوى

تمثل البراءة.. ميار الببلاوى تُكذب وفاء مكى: ملقتيش حد تدوسي عليه غيري

التموين: صرف زجاجة زيت800 ملي وكيلو سكر لكل فرد على بطاقات التموين

تشمل 22 مليون مواطن.. بشرى سارة من الحكومة بعد 6 أيام| اعرف الحكاية

ترشيحاتنا

روسيا تعلن مقتل أحد مواطنيها في القصف الإسرائيلي على غزة اليوم

نص ساعة يوميا .. جمال شعبان يكشف فوائد القيلولة

جيش الإمام الهادي.. حكاية ميليشيا مسلحة من 1500 طفل تهدد مستقبل اليمن

١٣ شهيدا | غزة تودع قادة السرايا وشهداء العدوان

سفير السويد: تزويد مصر لأوروبا بالطاقة يفيد الطرفين اقتصاديا

وصل إلى جوبا.. سامح شكري يبدأ جولة بدول جوار السودان للتنسيق والتشاور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير متوقع .. سعر فستان غادة عبد الرازق يثير الجدل

شاهد| نوع حمام غريب يتسبب في ذهول الناس.. هل رأيته من قبل؟

قبل مباراة الترجي بأيام.. قرار عاجل من كاف يهدد مسيرة الأهلي.. تفاصيل

القبض على بوتين.. زوجة زيلينسكي تهاجم الرئيس الروسي| تفاصيل

فيديو

وفاء مكي: بتحايل على ميار الببلاوي تقول شهادتها من رمضان.. وربنا يسامحها

تحذير عاجل.. خبير ياباني: زلزال وتسوماني يضربان دولة بالشرق الأوسط.. فيديو

تحذير.. فلوسنا بالبنوك في خطر بسبب حساباتنا على فيسبوك

وفاء مكي: ميار الببلاوي قالت إنها تعبانة علشان كتمت شهادة حق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ