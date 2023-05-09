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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة : مخاطر حبوب الغلة على الجسم.. جمال شعبان يكشف فوائد القيلولة.. سعر فستان غادة عبد الرازق يثير الجدل

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة

 

كارثة.. خطورة تمارين الجيم العنيفة على الأطفال

 

انتشرت بشكل كبير علي مقاطع التواصل الاجتماعي فيديو  لطفل برازيلي يسمى كوزينيو نيتو  يبلغ من العمر 12 عامًا ويظهر وهو يقوم بتدريبات عنيفة داخل إحدي صالات الجيم ويقوم برفع أثقال أضعاف وزنه.

 

تسبب الحموضة.. 7 أطعمة لا تأكلها قبل النوم

 

السبب الجذري لأكثر من نصف الأمراض هو عادات الأكل الخاطئة، إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا صحيًا وما زلت مريضًا أو تعاني من اضطراب في المعدة، فمن المحتمل أن يكون توقيت طعامك وشرابك خاطئًا، كما أن تناول الشيء الصحيح في الوقت الخطأ لا فائدة منه.

 

الوصفة الأصلية للكركم والفلفل الأسود لتسليك انسداد الأوردة المليئة بالكوليسترول

 

أصبحت زيادة مستوى الكوليسترول مشكلة خطيرة، في الوقت الحاضر يشكو منها واحد من كل ثلاث أشخاص من زيادة الكوليسترول تعتبر زيادة نسبة الكوليسترول في الدم علامة على أنك قد تكون عرضة للحالات التي تهدد حياتك مثل أمراض القلب أو النوبات القلبية أو السكتة الدماغية.

 

عرض خطير يصيب الأطفال من سن الخامسة وما فوق لا تتجاهله

 

يُعد التبول اللاإرادي من المشكلات الشائعة التي تصيب الكثير من الأطفال سواء أثناء الاستيقاظ أو خلال النوم بشكل مفاجئ متكرر، وبخاصة الأطفال الصغار الذين لم يتجاوزوا الخامسة بعد، كما توجد بعض الحالات لعمر أكبر من ذلك ويكون أمرا مزعجاً للطفل والأسرة كما يتمّ تشخيصه بسلس البول عند عودة التبول اللاإرادي لديه بعد فترة .

 

غير متوقعة .. أبرز أسباب العقم عند الرجال والنساء وطرق العلاج

 

أسباب العقم عند الرجال والنساء وطرق علاجه، متعددة وكثيرة ويتغاضى عنها بعض الرجال دون إدراك تأثيرها على الإنجاب، ومن بينها وجود عيوب وراثية تحدث خلال على إنتاج الحيوانات المنوية وغيرها من أسباب أخرى، أصبح العقم مشكلة سريعة النمو، عندما تكون المرأة غير قادرة على الإنجاب بسبب مشكلة في الجهاز التناسلي لزوجها، فإن الحالة تسمى العقم، كل من الرجال والنساء يقعون فريسة لها، وفقًا لأحد الأرقام، يعاني 15 في المائة من الناس في البلاد من هذه المشكلة من المثير للقلق أن هذه مشكلة خطيرة ولكن الأزواج يخافون أو يخجلون من التحدث عنها.

 

بعد حادثة المنوفية.. مخاطر حبوب الغلة على الجسم| تعرف عليها

 

انتشرت خلال الآونة الأخيرة حوادث الموت بسبب  تناول حبوب الغلة، تلك الحبوب السامة المميتة التي تسبب الوفاة  بمجرد دخولها جسم الإنسان، وكان آخر هذه الحوادث وفاة سيدة فى المنوفية  إثر تناولها حبة الغلة بسبب الخلافات الأسرية، نستعرض في التقرير التالي ماذا تفعل حبوب الغلة في الجسم وأعراضها وفقا لموقع "webmd .

 

غير متوقع .. سعر فستان غادة عبد الرازق يثير الجدل

 

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق، جمهورها بمجموعة صور من جلسة تصوير جديدة خطفت بها الأنظار، وأثارت بها الجدل بين المتابعين.

 

نص ساعة يوميا .. جمال شعبان يكشف فوائد القيلولة

 

نصح الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق، بالنوم في ساعات النهار.

 

كارثة ..30 دقيقة من المكالمات الهاتفية واستخدام الانترنت يصيب بـ 10أمراض خطيرة

 

أصبح الهاتف المحمول من الأشياء الأساسية فى الحياة اليومية خلال العقود الأخيرة وتحول لوسيلة التواصل الأساسية سواء فى العمل أو العلاقات الاجتماعي والترفيه والتعلم.

المرأة والصحة نشرة المرأة والصحة الحموضة انسداد الأوردة العقم حبوب الغلة غادة عبد الرازق جمال شعبان المكالمات الهاتفية

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